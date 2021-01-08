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    違停公車停靠區害女大生遭輾斃 小黃司機判刑1年2月定讞

    一審法官認為車禍主因是胡女爭道，判鄭男無罪，二審高等法院逆轉認定鄭男違規停車，才導致車禍，改依過失致死罪判鄭男1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    一審法官認為車禍主因是胡女爭道，判鄭男無罪，二審高等法院逆轉認定鄭男違規停車，才導致車禍，改依過失致死罪判鄭男1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    2021/01/08 11:24

    〔記者張文川／台北報導〕新北市計程車司機鄭萬吉，4年前違停在中和區中正路公車停靠區，導致公車無法駛入，只好併排停靠小黃左方的外側車道載客，胡姓醫學系女大學生騎機車載著余姓女同學經過，只好左切內側車道，卻遭直行的大貨車撞倒，余女遭捲入大貨車右後輪當場爆頭身亡；一審新北地院認為車禍主因是胡女貿然爭道，判鄭男無罪，二審高等法院逆轉認定鄭男違規停車，才導致這場車禍，改依過失致死罪判鄭男1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，鄭姓司機2017年9月19日晚上7時，將計程車違停於中和中正路往板橋方向外側車道，公車司機無法駛入公車停靠區，只好將公車併排停靠在外側車道。

    此時，胡姓女大生騎機車雙載行駛在公車後方，見外車道遭阻擋，遂騎入內側的第二車道，恰巧劉姓大貨車司機直行駛近，撞擊機車的車頭左側，2女倒地，後座的余女被捲入貨車右後車輪，當場身亡，胡女目賭同學慘死，跪地崩潰大哭。

    檢方將鄭姓公車司機不起訴處分，將胡女和違停肇禍的始作俑者鄭萬吉，依過失致死罪起訴。胡女符合自首且達成和解，被判刑5月可易科罰金15萬元，緩刑2年確定。

    至於小黃司機鄭男，一審新北地院認為，車禍主因為胡女貿然與貨車爭道，與鄭男違停公車停靠區無關，判鄭男無罪。檢方上訴。

    二審高院勘驗行車紀錄器畫面，以及新北市行車事故鑑定會鑑定結果，確認鄭男違停在公車停靠區，導致公車無法駛入，而被迫併排停靠，小黃和公車佔據外車道、和第二車道的1/4，使騎士胡女為閃避公車而閃避至第2車道，認定小黃司機的違停行為和余女死亡之間具因果關係，鄭確實有過失，改判有罪，判刑1年2月。

    由於一審無罪，二審無罪，可上訴三審，鄭上訴。最高法院認為，二審已釐清車禍前因後果，判決沒有違誤法令，駁回鄭男上訴定讞。

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