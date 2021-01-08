再爆涉賄包庇轄區酒店 中山分局3警聲押禁見

前中山一派出所警員吳翊銘（已停職）。（資料照）

2021/01/08 06:08

〔記者陳慰慈／台北報導〕台北市中山警分局涉嫌包庇轄區酒店案燒不完，檢調昨再發動第6波搜索，約談涉嫌收賄的前中山一派出所警員吳翊銘（已停職）、陳彥安、涂維廉及嘉麗寶集團酒店店長邱信瑋等人，今天凌晨訊後依涉犯貪污治罪條例違背職務行受賄罪，有串證之虞，向法院聲押禁見吳、陳、涂、邱。

檢調獲報，2014年3月至2018年5月間，涂維廉任職於中山一派出所，擔任第9勤區管區，吳翊銘、陳彥安則擔任第19勤區管區，嘉麗寶集團旗下酒店店長邱信瑋、少爺朱永智、小弟張矩豪，被控為讓酒店不被檢查出消防設施不合格，及違法經營有女陪侍酒吧並媒介性交易，以每月6萬元行賄轄區員警，每逢三節再加碼3萬元，換取員警包庇放水。

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台北地檢署檢察官林錦鴻昨指揮調查局北機站、中山警分局，搜索吳翊銘、陳彥安、涂維廉辦公室座位、住處及酒店業者辦公室等8處，並約談吳等6人到案，今凌晨訊後向法院聲押禁見吳、陳、涂、邱，張以20萬元交保，朱獲請回。

全案發動偵辦迄今已收押9名被告，包括員警陳俊安、李功華2名管區，嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、會計余沛樺、劉秀惠、林琪、莊靖華、股東游岳羲。

酒店業者朱永智訊後請回。（記者陳慰慈攝）

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