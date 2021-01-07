為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    怕被認出來穿壓力衣強盜陪酒女 男子判刑5年10月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/01/07 14:12

    〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子去年7月間透過包養網站找了楊姓女子前往摩鐵陪酒，卻不懷好意、計畫強盜，為了避免事後被指認，竟穿燙傷壓力衣遮蓋臉部，謊稱自己遭燙傷，並憑藉體型優勢，強盜楊女及其友人8萬9000元現金，連6000元振興券也不放過，新北地院審理後依強盜罪，判處張男5年10月徒刑。

    本案發生於去年7月20日，楊女答應張男要求，與王姓朋友前往摩鐵陪酒作樂，怎料，張男卻不懷好意，早已計畫強盜，且擔心犯案後被指認，竟穿著燙傷壓力衣，遮蓋臉部特徵及雙手指紋，並向2女謊稱自己燙傷需穿壓力衣，才可減輕痛苦、以利復原，減輕2人戒心。

    隨後，張男仗著190公分的身高體型優勢，以雙手勒住2女頸部，再以預藏的絲襪綑綁2女雙手，以襪子塞嘴後恫嚇：「包包裡面有東西，不要輕舉亂動」，開始搜刮2女身上財物，盜走8萬9000元現金，連6000元振興券也不放過。

    2女見張男離開現場後，自行掙脫束縛，向摩鐵櫃檯人員求救並報警處理，警方事後循線逮捕張男；審理時，張男否認犯行，合議庭並不採信其辯詞，並認為張男除本案外，去年還有2次強盜記錄，審理中竟又以類似手法犯案，顯無悔罪之心，足見其有反覆實行同種犯罪強烈傾向，惡性及危害非輕，不能予以減刑。

    合議庭認為，張男犯後僅坦承部分犯行，且避重就輕否認預謀犯案，又僅承認部分犯罪所得，未和解、賠償，判刑5年10月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    製毒師傅又涉強盜案 逃亡7年被逮歸案
    2021/01/01 15:54

    製毒師傅又涉強盜案 逃亡7年被逮歸案
    押人勒贖砍傷還丟包…沒以綁架論罪 法官這麼說
    2020/12/22 19:26

    押人勒贖砍傷還丟包…沒以綁架論罪 法官這麼說

    大睦建設插旗青埔 五案齊發滿足剛需市場
    買春「軟趴趴」急喊停 他搶應召女2200被判刑2年8月
    2020/12/12 08:36

    買春「軟趴趴」急喊停 他搶應召女2200被判刑2年8月
    欠債綁3女店員洗劫屈臣氏19萬 雙煞被判刑
    2020/12/10 12:08

    欠債綁3女店員洗劫屈臣氏19萬 雙煞被判刑

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    機車男持刀搶檳榔攤6000元 警以車追人追緝
    2020/12/07 11:37

    機車男持刀搶檳榔攤6000元 警以車追人追緝
    社會今日熱門
    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中
    2021/01/06 17:29

    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中

    生母留半只手鐲 台裔美籍少年15年前遭遺棄獲救跨海尋恩人
    2021/01/06 15:32

    生母留半只手鐲 台裔美籍少年15年前遭遺棄獲救跨海尋恩人 影片

    8旬老婦士林夜市遭機車撞殞命 警籲騎士夜間多開頭燈
    2021/01/06 15:34

    8旬老婦士林夜市遭機車撞殞命 警籲騎士夜間多開頭燈

    網友關心家暴案被罰2萬 北市社會局：過度揭露當事人隱私個資
    2021/01/06 15:53

    網友關心家暴案被罰2萬 北市社會局：過度揭露當事人隱私個資

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播