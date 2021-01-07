怕被認出來穿壓力衣強盜陪酒女 男子判刑5年10月

新北地院。（資料照）

2021/01/07 14:12

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子去年7月間透過包養網站找了楊姓女子前往摩鐵陪酒，卻不懷好意、計畫強盜，為了避免事後被指認，竟穿燙傷壓力衣遮蓋臉部，謊稱自己遭燙傷，並憑藉體型優勢，強盜楊女及其友人8萬9000元現金，連6000元振興券也不放過，新北地院審理後依強盜罪，判處張男5年10月徒刑。

本案發生於去年7月20日，楊女答應張男要求，與王姓朋友前往摩鐵陪酒作樂，怎料，張男卻不懷好意，早已計畫強盜，且擔心犯案後被指認，竟穿著燙傷壓力衣，遮蓋臉部特徵及雙手指紋，並向2女謊稱自己燙傷需穿壓力衣，才可減輕痛苦、以利復原，減輕2人戒心。

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隨後，張男仗著190公分的身高體型優勢，以雙手勒住2女頸部，再以預藏的絲襪綑綁2女雙手，以襪子塞嘴後恫嚇：「包包裡面有東西，不要輕舉亂動」，開始搜刮2女身上財物，盜走8萬9000元現金，連6000元振興券也不放過。

2女見張男離開現場後，自行掙脫束縛，向摩鐵櫃檯人員求救並報警處理，警方事後循線逮捕張男；審理時，張男否認犯行，合議庭並不採信其辯詞，並認為張男除本案外，去年還有2次強盜記錄，審理中竟又以類似手法犯案，顯無悔罪之心，足見其有反覆實行同種犯罪強烈傾向，惡性及危害非輕，不能予以減刑。

合議庭認為，張男犯後僅坦承部分犯行，且避重就輕否認預謀犯案，又僅承認部分犯罪所得，未和解、賠償，判刑5年10月，可上訴。

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