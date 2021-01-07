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    19歲莽男刺死17歲少年 判賠442萬

    19歲男子黃堃翔發現17歲吳姓少年騎乘他弟弟的機車，遂上前質問並發生拉扯，隨後竟持摺疊刀刺入少年的左胸，導致少年因此死亡。（資料照）

    19歲男子黃堃翔發現17歲吳姓少年騎乘他弟弟的機車，遂上前質問並發生拉扯，隨後竟持摺疊刀刺入少年的左胸，導致少年因此死亡。（資料照）

    2021/01/07 12:28

    〔記者王定傳／新北報導〕前年11月，19歲男子黃堃翔發現17歲吳姓少年騎乘他弟弟的機車，遂上前質問並發生拉扯，隨後竟持摺疊刀刺入少年的左胸，導致少年因此死亡，被害者家屬提出求償，新北地院審理後，判決黃男及其母親賠償被害者家屬442萬餘元，可上訴。

    檢警調查，前年11月17日晚間，19歲的黃男與一名蔡姓男子開車行經新北市蘆洲區三民路時，發現吳姓少年騎著他弟弟的機車，因而尾隨在後，行經新北市三重區富貴街與吉祥街口時，上前質問少年為何騎他弟弟的機車。

    由於黃男對於被害人交代機車的來源有所質疑，因而發生拉扯，竟失控持摺疊刀刺進少年左胸，導致他因出血心因性休克不治死亡。

    黃男犯案後向警方投案自首，檢方偵辦時，他辯稱並無殺人之意，檢方不採信，依殺人罪嫌起訴，並斥責黃男說詞反覆、飾詞否認、未見虛心悔悟、犯罪手段兇殘，請法院從重量刑。

    一審法院認為，2人案發前素未謀面，雙方是因機車來源細故而發生爭執，黃男應是一時衝動才持刀揮刺被害人，主觀上無致人於死之意，最後以傷害致人於死論處，斥責他自制力欠佳，致被害者死亡、家屬痛失至親、承受天人永隔終生遺憾，至今未與家屬和解，但考量他犯後自首、協助警方尋獲行兇摺疊刀，依傷害致人於死罪，判刑7年10月。

    民事部分，被害者家屬扣除已領得的犯罪被害補償金後，要求黃男賠償442萬餘元；黃男表示同意支付賠償，其母也對請求金額不爭執，但表示她是單親母親，還有2個小孩要照顧，希望可以和解，等兒子出獄後一起賺錢賠償。

    法官審理後認為，黃男所為導致被害者家屬痛失愛子，精神上受有相當程度痛苦，判決賠償精神慰撫金、扶養費等合計442萬餘元，可上訴。

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