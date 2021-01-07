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    女子連車帶人被搶「討價還價」400元成交…劫匪下車還說「謝謝」

    高雄一名女子下車買麪未熄火被搶匪侵入開走，被害人回防副駕駛座竟被載走，搶匪討價還價索400元後逃逸，還說「謝謝」，16分鐘後被警逮捕。（記者黃良傑翻攝）

    高雄一名女子下車買麪未熄火被搶匪侵入開走，被害人回防副駕駛座竟被載走，搶匪討價還價索400元後逃逸，還說「謝謝」，16分鐘後被警逮捕。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/07 12:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區去年12月10日傳出女子下車買麵，轎車未熄火引來李姓男子覬覦，開車門潛入駕駛座，疑欲偷竊反被女車主發現，鄒姓女車主衝入副駕駛座企圖阻止，李男竟將車開走，並向被害人索討錢財，得手400元後離開，警方獲報後16分鐘逮到李嫌，依搶奪罪嫌移送法辦，女車主最近將自己行車紀錄器錄下的被搶過程製成影片貼上FB，吸引許多網友瀏覽。

    鄒女說，當時下車買麵，把皮夾放在副駕駛座，站在車門外滑手機，引來搶匪李男盯上、覬覦，當上前取麵時，突然聽到重踩車油門的加油聲，回頭一看竟有陌生人坐在駕駛座上，她衝入車內副駕駛座問「你是誰？在我車上幹嘛」，對方慌了竟稱「後面有人追殺他…」，要向她借車開，並搶走其手機，不讓被害人電話報警。

    鄒女緊張地在車內和搶匪喊價，欲以200元打發搶匪李男，但對方嫌太少，要求2、3000元才夠，被害人高呼「我沒有」，歹徒自動降價500元，鄒女回答「剛買完麵沒那麼多，身上只有400元」，鄒女交付400元後，要求搶匪返還手機。

    李嫌怕鄒女報案，加速在巷道開車差點和機車擦撞，鄒女嚇得尖叫，承諾不報警，搶匪信以為真而路邊停靠，連忙下車逃逸，還不忘向被害人說「謝謝」；新興警方當時獲報，僅16分鐘便圍捕到李嫌，依搶奪罪嫌移送法辦。

    高雄一名女子下車買麪未熄火被搶匪侵入開走，被害人回防副駕駛座竟被載走，搶匪討價還價索400元後逃逸，還說「謝謝」，16分鐘後被警逮捕。（記者黃良傑翻攝）

    高雄一名女子下車買麪未熄火被搶匪侵入開走，被害人回防副駕駛座竟被載走，搶匪討價還價索400元後逃逸，還說「謝謝」，16分鐘後被警逮捕。（記者黃良傑翻攝）

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