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    地址不詳遭拒收餐點 Uber Eats外送員烙「熊貓」痛打社區保全

    保全傷得非常嚴重，意識昏迷，頭上有三處撕裂傷。（蔡蕥鍹提供）

    保全傷得非常嚴重，意識昏迷，頭上有三處撕裂傷。（蔡蕥鍹提供）

    2021/01/07 08:01

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市昨天發生一起外送糾紛，一名Uber Eats外送業者疑因送餐地址不詳細，遭社區保全拒收餐點，外送員一氣之下嗆要將食物丟在大門，之後並烙人找另家外送員聲援，將社區總幹事熊抱架走、把保全打到倒地昏迷。警方表示已將3名男子查緝到案，訊後依傷害罪嫌送辦。

    據了解，這名Uber Eats外送業者因沒有提供詳細地址，保全無法轉交住戶，外送員當場怒嗆要將食物丟在大門。保全不同意，外送員動手推打保全，保全暴氣反擊，雙方互相扭打。不久Uber Eats外送員開始烙人，沒想到另家foodpanda外送員前來聲援，甚至把總幹事熊抱架走、把保全打到倒地昏迷。

    竹北市民代表蔡蕥鍹說，她接獲陳情隨即趕赴醫院探視傷者，保全傷得非常嚴重，意識昏迷，頭上有三處撕裂傷，令人痛心。

    訂餐住戶難過表示，事發當時不在現場，事後提供手機訂餐畫面，清楚記錄送餐地址，不解業者為何會輸入錯誤地址？僅因地址有誤，保全無法受理餐點，外送員就把人打成重傷，種種行為突顯素質不佳，在職訓練有待加強。

    蔡蕥鍹說，竹北因外來人口多，外送業者訂單應接不暇，常見外送員在車流中危險穿梭，發生重大車禍時有所聞。所幸警方辦案效率高，昨天迅速查獲3名鬧事者並已通知到案。希望外送平台能好好管理約束外送員的行為，不要再讓類似案件再次發生，造成民眾恐慌。

    新竹縣竹北市昨天發生一起外送糾紛，一名Uber Eats外送業者疑因送餐地址不詳細，遭社區保全拒收餐點，之後並烙人找另家外送員聲援，涉嫌把保全打到倒地昏迷。全案警方調查釐清中。 （蔡蕥鍹提供）

    新竹縣竹北市昨天發生一起外送糾紛，一名Uber Eats外送業者疑因送餐地址不詳細，遭社區保全拒收餐點，之後並烙人找另家外送員聲援，涉嫌把保全打到倒地昏迷。全案警方調查釐清中。 （蔡蕥鍹提供）

    竹北市民代表蔡蕥鍹說，她接獲陳情隨即趕赴醫院探視傷者，保全傷得非常嚴重，意識昏迷，頭上有三處撕裂傷，令人痛心。（蔡蕥鍹提供）

    竹北市民代表蔡蕥鍹說，她接獲陳情隨即趕赴醫院探視傷者，保全傷得非常嚴重，意識昏迷，頭上有三處撕裂傷，令人痛心。（蔡蕥鍹提供）

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