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    變電箱爆炸致民房燒成凶宅 台電判賠屋主房價差額及租金損失

    當時新北市新莊區忠孝街民宅失火，疑似就是畫面中右側的變電箱因地震搖晃傾斜、爆炸，進而引發火勢。（資料照）

    當時新北市新莊區忠孝街民宅失火，疑似就是畫面中右側的變電箱因地震搖晃傾斜、爆炸，進而引發火勢。（資料照）

    2021/01/06 20:14

    〔記者楊國文／台北報導〕台電公司在新北市新莊區忠孝街一棟公寓旁架設的2層樓高的「亭置式」變電箱，5年前突然爆炸，引發火警，造成一死一傷；李姓女屋主指控，台電設置變電箱有管理不當等缺失，火災導致房屋成為凶宅，使她遭受屋價損失，求償975萬元；高等法院認定，台電就變電箱的設置和保管均有過失，應負擔凶宅屋價貶值等損失，判應賠償李女706萬多元，並應從2016年9月起，按月支付4萬元租金損失直到判決確定為止。仍可上訴。

    李姓女房東具狀主張，台電設置的這處亭置式變壓器就在她擁有的房屋前，當時發生爆炸、起火燃燒，延燒至她的房屋，除燒毀房屋，還造成屋內居住人死亡，可見台電設置變壓器不當、保管也有欠缺，因此依民法第 191 條第 1 項規定及第 184 條第 1 項規定，請求台電賠償房屋修繕費用，還有成為凶宅的交易性貶值損失、房屋租金損失共 975萬多元，並要求台電不得於原處所設置變壓器。

    高等法院判決指出，這座變壓器於1995年即設置，依內政部消防署鑑定意見，此變壓器設置時即有內部一側B套管井絕緣距離不足的缺失，且台電使用20年未更新，以致於2015年4月20日發生地震時加劇搖晃位移的幅度，在絕緣距離不足下，產生短路閃絡現象，引起變壓器內部絕緣油爆炸起火，並延燒至房屋。

    高院認為，台電是國營事業，在公有土地道路上設置變壓器並延燒該房屋，並導致相鄰的房屋燒毀，依法即應推定其就設置或保管有欠缺，致相鄰房屋燒毀，依法即應推定台電就設置或保管方面有欠缺，不得主張已就損害發生盡相當注意的義務，而應負起損害賠償責任。

    高院認定，李女已提出證明，扣除折舊後，確實受有房屋必要的修繕費用328萬2498元；經囑託新北市不動產估價師公會鑑定結果，確實因為凶宅受到交易性貶值損失314萬7305元，此外，自2015年5月至2016年8月為止，遭受無法出租房屋的損失共64萬元，共706萬9803元。另外，高院也判准，台電應自2016年9月起至判決確定日為止，按月支付李女4萬元的房屋租金損失。

    至於李女請求台電不得於原處所再設置變壓器一事，則被駁回。仍可上訴。

    2015年4月20日新北市新莊區忠孝街這處變電箱爆炸起火波及鄰宅燒死老翁，當時消防人員撲滅火勢後持續對起火的變電箱噴水降溫。（資料照）

    2015年4月20日新北市新莊區忠孝街這處變電箱爆炸起火波及鄰宅燒死老翁，當時消防人員撲滅火勢後持續對起火的變電箱噴水降溫。（資料照）

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