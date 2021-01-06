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    拋妻棄子30年後潦倒返台 竟提告向腦麻兒索扶養費遭駁

    台東地方法院。（資料照）

    台東地方法院。（資料照）

    2021/01/06 17:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕劉姓男子向台東地方法院提告，要一對兒女給付扶養費，被法官打臉駁回。女子控父親約30年前拋棄懷孕中的母親，奔波生活造成母親營養不良，弟弟出生即腦麻智障。母親早逝，自己身兼母職養智障弟，從沒養過他們的父親提告索扶養費，竟然連弟弟也不放過，台東地院法官認為，劉男未善盡扶養義務且情節重大，強令子女對於失責之父親負扶養義務顯失公平，應予駁回。

    劉姓男子向法官指出，他與李姓元配育有1子，離婚再娶宋女，又育1子1女，他到中國工作近30年後返台，年邁體衰，欠缺工作能力，除元配子仍願負擔他每月租屋費用，照顧生活外，宋女所生2子女與他早已失聯，並未盡其等扶養義務。他要求2子女至他死亡之日止，按月各給付5937元。

    宋女所生女兒則說，自幼就沒有父親的印象，在她5歲時，父親就竊取母親的身分證印章借高利貸後隨即消失，並於83年捲款逃至境外，她與懷孕的母親到處躲避黑道討債，整日活在恐懼之中。母親於父親跑掉後3個月生下弟弟，因孕中營養不良，四處奔波，擔心受怕，導致出生時腦部缺氧造成先天性腦性麻痺，又因擔心被黑道抓，不敢帶到大醫院看診，致癲癇發作日益嚴重，並因腦部退化使弟弟大小便失禁、雙耳重聽、視力不佳。

    她說，母親獨自一人扶養他們，過度勞累，不到40歲就中風，後由她照顧母親及弟弟，16歲開始半工半讀，無法像一般正常家庭子女就讀大學。母親於49歲確診血癌，短短3年離世，她一人扛下母親醫療費、喪葬費，還要照顧弟弟。

    她說，他們過了幾十年苦日子，父親卻拿著錢在國外吃香喝辣，對妻小不聞不問，如今要她及弟弟扶養，顯然有失公平。

    劉男兒子則稱，他出生時腦部缺氧導致罹患腦性麻痺、癲癇等疾病，為重度智能障礙，無法自理生活，無謀生能力，被法院裁定宣告為受監護宣告之人，尚需他人扶養照顧，無力扶養父親。且父親捲鉅款潛逃境外，置他於不顧，以致他未受良好治療，身體機能每況愈下，要他扶養父親，顯失公平。

    劉男不否認自2兒女年幼時起，即未盡扶養義務等情。法官認為，劉男未善盡扶養義務且情節重大，如強令2子女對於失責之父親負扶養義務，實顯失公平，應予駁回。

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