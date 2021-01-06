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    首頁　>　社會

    忘遷戶口致未參加教召遭辦 檢：無法認定有意躲教召

    陽姓男子前年搬家忘記遷戶口，未收到教育召集令，未參加教召，被依違反妨害兵役治罪條例究辦。基隆地檢署認定，不能據此認定陽男有逃避召集的意圖，處分不起訴。（記者林嘉東攝）

    陽姓男子前年搬家忘記遷戶口，未收到教育召集令，未參加教召，被依違反妨害兵役治罪條例究辦。基隆地檢署認定，不能據此認定陽男有逃避召集的意圖，處分不起訴。（記者林嘉東攝）

    2021/01/06 16:08

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陽姓男子前年搬家忘記遷戶口，以致沒收到教育召集令，未參加去年教召，被依違反妨害兵役治罪條例究辦。基隆地檢署認定，不能因為未辦理戶籍遷移，就認定陽男有逃避召集的意圖，處分陽男不起訴。

    處分書指出，陽男原應於去年8月間某日至台北市北投區復興崗營區接受一天教育召集，但他卻未在指定時間內報到。

    基隆市後備指揮部調查發現，陽男設在基隆市的戶籍地已成廢墟，以陽男搬家未依規定申報遷移處所，使得後備指揮部所發送的教育召集令無法送達，將陽男依違反妨害兵役治罪條例第10條第1項第3款送辦。

    檢察官調查時，陽男喊冤指出，有關於他們家居所的搬遷，都是他父母在決定；他與父母在前年搬到基隆市另一處租屋，戶籍登記也都是他媽媽在辦，他並不清楚。

    檢察官查出，陽家是在2007年搬到原戶籍地基隆市住處，陽當時年僅13歲，2019年搬到另一租屋處也年僅22歲，陽隨父母遷居同住，確實有可能不知是否辦理戶籍遷移。

    檢察官因此認定，民眾因工作、家庭等因素未居住戶籍地，也未辦理戶籍遷徙手續，所在多有，原因不一而足，不必然是因為為了逃避兵役召集，因此不能因為未辦理戶籍遷移就據此認定陽男有逃避教召的意圖，因此處分陽男不起訴。

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