長靴短裙太火辣 他居然在北捷車站內對她脫褲打手槍

捷運站內充電站。（示意圖，非案發地點，記者王冠仁攝）

2021/01/06 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕32歲李姓男子，日前經過捷運台北車站時，發現一名身材姣好、臉蛋甜美的印尼籍女子，在充電站前充電滑手機；李見對方穿著短裙長靴，模樣火辣，居然跑到附近的快捷照相機台旁脫褲打手槍。恰好當時一對外籍夫妻經過見到李的脫序行為通報站務人員，警方趕到現場逮捕李，印尼女這才發現自己慘遭對方意淫。

警方調查，日前晚上9時許，23歲的印尼籍女子在捷運台北車站地下3樓一處充電站前滑手機順道替手機充電，當時李姓男子路過該處，他見到印尼女貌似混血兒、身材火辣，驚為天人。李忍不住衝動，居然跑到與印尼女相隔不遠的快捷照相機台旁，朝著對方臀部脫褲自慰。

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不過，李行為脫序又誇張，當時也非深夜時段，捷運站內人潮仍不少，一對外籍夫妻經過該處發現李的怪異舉動，隨即通報站務人員。站務人員一邊趕往一邊報警，轄區警方趕到時，當場逮捕李。

據了解，被害女子因為當下專注滑手機，沒有發現李的變態舉動，直到站務人員與警方趕到，她這才發現遇上變態。李被捕後則聲稱因為對方身材太過火辣，一時忍耐不住才犯案，警方除了痛斥他一頓之外，也將他依公然猥褻罪嫌送辦。

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