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    醫美貴婦「乾弟」被疑是共犯 曾是清大博士生兼助教

    醫美貴婦的乾弟張男被懷疑是共犯，警方自新竹將他帶回偵訊，曾是清大博士生兼助教。（記者黃良傑翻攝）

    醫美貴婦的乾弟張男被懷疑是共犯，警方自新竹將他帶回偵訊，曾是清大博士生兼助教。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/06 14:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕從事醫美的張姓婦人指控施姓「乾兒子」偷她藏放家裡價值3000多萬元的鑽戒、外幣、黃金等財物，高雄檢警今凌晨再往新竹帶回疑涉收贓的「乾弟弟」張姓男子，主嫌施男被控把現金91萬、黃金、鑽戒寄放張男處，張男再把其中的86萬寄放桃園蘇姓友人住處。

    張男（40歲）稱財物是施男寄放，否認涉案，據了解，張男曾是清大理工科系的博士生兼助教，檢警查出張、蘇2人曾南下高雄，是否為施男的共犯，專案人員仍要釐清。蘇稱不知情，只是暫代張男保管交付的86萬元現金，蘇被警方暫列「關係人」，今天上午將2人帶回高雄後，立即展開偵訊。

    張姓「乾弟弟」表示2、3年前在中國認識「乾姊」張女，2人後來以姊弟互稱，半年前經張女介紹認識施男，乾兒子及乾弟分別認識貴婦才彼此熟識，但是否共謀、為何聯手洗劫，待深入釐清。

    據悉，警方今天凌晨在新竹縣攔到張男，由學校教官陪同下進入研究室，搜出現金5萬、鑽戒2個、金塊1條及卡地亞手錶，再赴桃園蘇男住處，蘇男很配合交出86萬元現金。

    警方目前已尋回1500萬現金、8條金塊（其中7條已熔成1塊）、鑽戒2個，警方掌握另一支勞力士在台南宅急便店家，另有1個鑽戒、紅寶石、綠翡翠尚在追查下落。

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者黃良傑翻攝）

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