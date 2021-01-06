中市安和路2週5車禍、半年內死3人 居民很怕…

市議員楊正中到安和路口會勘，要求市府改善當地車禍頻傳問題（記者蘇金鳳攝）

2021/01/06 12:42

［記者蘇金鳳／台中報導］中市安和路從至台灣大道段頻發生車禍，近2星期至少發生5起車禍，半年有3人因車禍死亡，市議員楊正中今天前往會勘，指頻傳的車禍，已讓居民人心惶惶，都快想要舉辦法會普度了，向市府提出改善要求已半年了，但都未改善，請要求市府讓紅綠燈24小時運作，在小路口設閃黃燈，並且設測速照相，由於當地路燈只有一邊，照明不足，駕駛看不到行人，便容易發生車禍，應該在另一邊加設路燈或者改善照明，同時裝設測速照相。

交通局主秘郭志文表示，會根據當地狀況來調整交通號誌，針對比較嚴重路況，已跟警察局多次會勘來了解狀況並進行改善，至於照明設施，市府相關單位會增加或調整硬體設施，至於小路口設閃黃燈會進行評估；建設局表示，沿線的路燈會在這個月評估改為高亮度的瓦數，會在農曆年後採購及換置。

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六分局則表示，原本有設固定照相測速，因為有鐵皮屋影響的測速品質而拆卸，會在易發生路段設移動式測速照相，並且另覓適當的地點。

市議員楊正中、協和里長陳靖益今天會同市府相關單位，在安和路的啟聰學校前路口進行會勘，楊正中表示，安和路從啟聰學校到台灣大道，光是去年一整年就發生97件車禍，有3人死亡。

楊正中表示，因為地形是從上坡到下坡，而啟聰學校前路口的紅綠燈過了晚上10點就變成閃黃燈，晚上很多開快車的駕駛，因為沒有紅綠燈速度不會減慢，加上路燈只設一邊，另一邊的亮度又不夠，常常發生車禍。

多位當地里民表示，安和路有很多小巷子，沒有交通號誌，駕駛車速若很多，常發生車禍，半年內就死了3人，讓大家都很害怕，希望市府在小路口加裝閃黃燈。

協和里里長陳靖益表示，近期安和路車禍頻傳，近2星期至少發生5起車禍，造成多位里民受傷、居民人心惶惶，為祈求平安，里內聲浪也說要辦理法會祈福，希望市府能儘快提出改善的方法。

中市西屯安和路沿線有很多小路口，駕駛若開太快沒有注意小巷的來車就容易發生車禍（記者蘇金鳳攝）

中市西屯安和路的路燈只有一邊有設，加上照明不足，很容易發生車禍（記者蘇金鳳攝）

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