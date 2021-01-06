為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市安和路2週5車禍、半年內死3人 居民很怕…

    市議員楊正中到安和路口會勘，要求市府改善當地車禍頻傳問題（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊正中到安和路口會勘，要求市府改善當地車禍頻傳問題（記者蘇金鳳攝）

    2021/01/06 12:42

    ［記者蘇金鳳／台中報導］中市安和路從至台灣大道段頻發生車禍，近2星期至少發生5起車禍，半年有3人因車禍死亡，市議員楊正中今天前往會勘，指頻傳的車禍，已讓居民人心惶惶，都快想要舉辦法會普度了，向市府提出改善要求已半年了，但都未改善，請要求市府讓紅綠燈24小時運作，在小路口設閃黃燈，並且設測速照相，由於當地路燈只有一邊，照明不足，駕駛看不到行人，便容易發生車禍，應該在另一邊加設路燈或者改善照明，同時裝設測速照相。

    交通局主秘郭志文表示，會根據當地狀況來調整交通號誌，針對比較嚴重路況，已跟警察局多次會勘來了解狀況並進行改善，至於照明設施，市府相關單位會增加或調整硬體設施，至於小路口設閃黃燈會進行評估；建設局表示，沿線的路燈會在這個月評估改為高亮度的瓦數，會在農曆年後採購及換置。

    六分局則表示，原本有設固定照相測速，因為有鐵皮屋影響的測速品質而拆卸，會在易發生路段設移動式測速照相，並且另覓適當的地點。

    市議員楊正中、協和里長陳靖益今天會同市府相關單位，在安和路的啟聰學校前路口進行會勘，楊正中表示，安和路從啟聰學校到台灣大道，光是去年一整年就發生97件車禍，有3人死亡。

    楊正中表示，因為地形是從上坡到下坡，而啟聰學校前路口的紅綠燈過了晚上10點就變成閃黃燈，晚上很多開快車的駕駛，因為沒有紅綠燈速度不會減慢，加上路燈只設一邊，另一邊的亮度又不夠，常常發生車禍。

    多位當地里民表示，安和路有很多小巷子，沒有交通號誌，駕駛車速若很多，常發生車禍，半年內就死了3人，讓大家都很害怕，希望市府在小路口加裝閃黃燈。

    協和里里長陳靖益表示，近期安和路車禍頻傳，近2星期至少發生5起車禍，造成多位里民受傷、居民人心惶惶，為祈求平安，里內聲浪也說要辦理法會祈福，希望市府能儘快提出改善的方法。

    中市西屯安和路沿線有很多小路口，駕駛若開太快沒有注意小巷的來車就容易發生車禍（記者蘇金鳳攝）

    中市西屯安和路沿線有很多小路口，駕駛若開太快沒有注意小巷的來車就容易發生車禍（記者蘇金鳳攝）

    中市西屯安和路的路燈只有一邊有設，加上照明不足，很容易發生車禍（記者蘇金鳳攝）

    中市西屯安和路的路燈只有一邊有設，加上照明不足，很容易發生車禍（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國甘肅嚴重車禍！ 公車被救護車撞落橋下
    2021/01/06 11:55

    中國甘肅嚴重車禍！ 公車被救護車撞落橋下
    驚險瞬間！紐約休旅車撞上大樓 男子躲門後逃過一劫
    2021/01/06 10:51

    驚險瞬間！紐約休旅車撞上大樓 男子躲門後逃過一劫

    國泰品牌 傳世必備第一名邸！
    國道3嘉義系統交流道匝道前大貨卡自撞內側護欄 交通壅塞兩小時
    2021/01/06 09:14

    國道3嘉義系統交流道匝道前大貨卡自撞內側護欄 交通壅塞兩小時
    半夜開車恍神撞招牌 1家4口全送醫
    2021/01/06 07:20

    半夜開車恍神撞招牌 1家4口全送醫
    社會今日熱門
    夫買錯化妝品、要參加跨年被趕出門 6天後返家驚見妻倒地身亡
    2021/01/05 15:44

    夫買錯化妝品、要參加跨年被趕出門 6天後返家驚見妻倒地身亡

    悚！彰化食品廠貨梯維修突啟動 1員工頭顱遭削半慘死
    2021/01/05 20:12

    悚！彰化食品廠貨梯維修突啟動 1員工頭顱遭削半慘死 影片

    工程火星蔓延竹籬 台鐵花蓮歷史建築遭祝融
    2021/01/05 15:00

    工程火星蔓延竹籬 台鐵花蓮歷史建築遭祝融

    提告換發數位身分證 台灣人權促進會：不應由內政部單獨決定
    2021/01/05 13:43

    提告換發數位身分證 台灣人權促進會：不應由內政部單獨決定

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播