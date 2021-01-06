原配復婚見丈夫偷吃同一人怒提告 小三卻說自己很冤枉

情境照。

2021/01/06 11:50

〔記者溫于德／台北報導〕原配復婚見丈夫又與同一名小三交往、車陣還上青年旅社交歡，決定不再忍耐，向小三提告求償；但小三說自己很冤枉，得知復婚消息後打算斷絕關係，是男方不斷藉故糾纏，加上2人仍有金錢借貸關係，才未劃清界線。台北地院認定小三侵害配偶權，判賠30萬元。可上訴。

這對夫妻2011年12月2日結婚，原配發現，丈夫自2015年5月起外遇同樣已婚的小三，夫妻故於2016年1月離婚；2018年3初雖復婚，怎知丈夫又與同一名小三往來，不但在車上性交，也在青年旅社上床，因此向小三求償精神慰撫金100萬元。

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小三承認與男方發生性關係，並解釋，男方2016年1月即已離婚，她後來接到原配來電才知道復婚，立刻與男方發生多次爭吵，也打算疏離男方並回歸家庭，但男方不斷藉故糾纏，另也礙於2人仍有金錢借貸關係未了，才無法劃清界線。

小三還說，原配明知丈夫不斷對她糾纏，卻視而不見，徒將滿親怒火發洩在她身上，將婚姻破裂怪罪於她，要她承擔所有過錯，且因男方持續糾纏、原配多次威脅公開影片，她與丈夫的婚姻關係已破裂，懇請法院考量她經紀狀況欠佳、家庭關係緊張，酌減判賠。

北院依據行車紀錄器檔案及手機翻拍畫面，認定小三明知男方已婚，仍侵害原配配偶權，審酌雙方條件後，判賠30萬元。

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