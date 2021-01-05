凍未條！慣犯色狼入監強制治療 出獄又扮攝影師性騷4少女

盧姓男子因猥褻案入獄，還接受強制治療，出獄後2個多月內卻性騷4名少女。示意圖。（資料照）

2021/01/05 23:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市盧姓男子涉及多起強制猥褻案，被判刑5年多，並在監接受心理治療，未料出獄後還是未能克制性衝動，假借攝影師名義搭訕少女，再趁機以下體碰觸對方臀部，或摸大腿、襲胸，性騷擾4名少女，案經警方獲報查獲，台中地檢署今天依違反性騷擾防治法起訴盧男。

起訴書指出，去年5月5日下午，未婚的32歲盧男在台中市南區高工路見15歲少女獨行，誆稱是攝影師搭訕，趁少女不及反抗之際摸對方肩膀，再拉入懷中擁抱，撫摸背部、腰部，少女感到極不舒服，由家人陪同報警。

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去年6月2日下午，盧男在霧峰見一名少女在文具店內購物，誆稱是攝影師想找模特兒，站在少女背後要求比一下身高，以手抓住對方肩膀，再以下體碰觸少女臀部；同天傍晚，他在霧峰某超商見另名少女年幼可欺，靠近以手觸摸大腿隨後離開。兩名被害人受到驚嚇，告訴家長後報案。

去年7月21日上午，盧男在霧峰某圖書館內見13歲少女在讀書，故技重施騙稱在進行一個男女柔軟度專題調查，請少女配合協助測量，帶對方到兒童閱覽區要求趴著作測量姿勢，盧男以腳跨過對方以手摸大腿，還掀開上衣觸摸腰部，少女當下感覺不舒服噁心，不願再配合離開。

她到2樓自習室外哭泣，以電話告知友人，最後媽媽陪同報警。案經警方循線查獲，盧坦承犯行，台中地檢署今天依違反性騷擾防治法起訴盧男。

據查，盧男曾多次涉強制猥褻犯行，被判刑1年8月、7月、3年6月，應執行刑為5年6月確定，於2019年11月1日縮短刑期執行完畢出獄，卻於去年5月5日至7月21日犯下4件性騷案，檢方查出盧男在監期間接受心理治療，沒想到未能克制性衝動，再度犯案，予以起訴。

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