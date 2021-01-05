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    大巨蛋成本增加興訟 遠雄、北市都發局法庭交鋒

    遠雄不滿都市設計審議委員會決議，導致成本增加，向都發局求償2.19億元，雙方今在台北地院庭內交鋒。（資料照）

    遠雄不滿都市設計審議委員會決議，導致成本增加，向都發局求償2.19億元，雙方今在台北地院庭內交鋒。（資料照）

    2021/01/05 17:09

    〔記者溫于德／台北報導〕遠雄負責興建大巨蛋已復工，但不滿台北市都市設計審議委員會決議，商場、影城棟退縮，又新增5處出入口及景觀設施，共退縮503.09平方公尺（152.18坪）空間，導致成本增加，向北市府都發局求償2.19億元。雙方今在台北地院庭內交鋒，遠雄方控都發局於停工期間刻意阻撓人員進場維修，害復工後花費增加；但都發展局反批遠雄將「安全維護」與「全面復工」混為一談。

    遠雄委任律師主張，2015年6月5日，遠雄具體列出必須復工部分具體並送都發局，但都發局以遠雄「假藉防災維護計畫行全面復工之實」為由，遲未召開會議檢討，可見都發局為懲罰遠雄卻置市民公共安全於不顧，且行政法院當時已裁准就大巨蛋鏽蝕等部分可復工，若都發局也准許進場維護，不會多出這麼多費用。

    都發局委任律師解釋，遠雄因未按圖對大巨蛋施工遭勒令停工，遠雄雖聲請停止執行並獲部分准許復工，卻未檢附相關資料，都發局自然無法同意，且都發局實際上是同意遠雄依建築法進場安全維護，是遠雄將「安全維護」與「全面復工」混為一談，可見遠雄惡意扭曲事實。

    北院庭末要求遠雄針對求償的逐筆費用，提出書面說明，證明損失與停工具因果關係，全案定3月4日再度開庭。

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