曳引車與小客車相撞 消防員搶救牛牛「嘉明的味道」

自小客車後座放著裝有牛牛精液的液態氮容器，因遭撞擊而破損外洩。（記者劉曉欣翻攝）

2021/01/05 14:46

［記者劉曉欣／彰化報導〕超「牛」的救援！彰化縣鹿港消防分隊今天接獲車禍救護案件，到場發現自小客車後座的液態氮容器，因與曳引車發生撞擊導致破裂而洩漏，消防員才知道容器裡頭裝的是牛牛的精液，牛牛的精液經過液態氮流出已結凍凝固，完全聞不到「嘉明的味道」，並火速用被單覆蓋以免接觸。

彰化消防第三大隊長施順仁表示，這起車禍發生在今天中午，地點在西濱快速道路182.8公里下方的鹿港平面道路，鹿港消防分隊到場救護時發現，現場為曳引車與自小客車在路口的碰撞，自小客車蕭姓男子（32歲）的頭部與四肢外傷，意識清楚，送往彰濱秀傳醫院救治。

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施順仁指出，蕭姓男子為牧場的技術人員，車上所載的液態氮容器裝的是牛體精液，從田中出發要前往芳苑，準備進行人工授精，不料半途發生意外，立即通知牧場其它人員來接手後續作業。

施順仁強調，處理液態氮容器的標準作業流程，就是不能直接用手碰觸，因此以被單直接蓋住，消防人員得知容器內是牛體精液後，因為精液經過液態氮流出會凝固，完全沒有聞到任何味道。

而液態氮洩漏則是會汽化成霧狀，消防人員則在現場待命警戒，直到液態氮洩漏完畢才返回隊部。

鹿港交通分隊表示，這起意外是蕭姓男子所駕駛的自小客車，與邱姓男子（48歲）所駕駛的曳引車在路口發生碰撞，兩人均無酒駕，肇事原因仍待進一步了解。

因為液態氮容器外洩不能直接碰觸，必須以被單進行覆蓋。（記者劉曉欣翻攝）

西濱快速道路鹿港段底下的平面道路，發生自小客車與曳引車的碰撞意外。（記者劉曉欣翻攝）

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