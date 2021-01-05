桃市警局39位警官異動 週五報到

桃園市警局今天發布新任外事科專員倪志育等39名警官的人事異動案，週五上午10點前完成離、到職事宜。（記者陳恩惠攝）

2021/01/05 13:07

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市政府警察局今天發布新任外事科專員倪志育等39名警官的人事異動案，本週五（8日）上午10點前完成離、到職事宜；市警局長陳國進表示，這次調整異動人員中，陞任局本部的有平鎮、桃園、大溪、楊梅等4分局警備隊長車龍建、王瓊琳、張振福、吳家訓及平鎮分局北勢所長饒百訓、八德分局偵查隊副隊長郭介信等6人均從基層警員、歷任巡官、偵查員、刑事分隊長、警務員、派出所長等職，長期服務地方、經歷完整豐富，其中車、吳是警大警佐班同期結業。

陳國進說，這次調整2名女性警官中，除王瓊琳，新任大園分局秘書室主任吳育瑄原任保安科警務正，吳歷任龜山分局巡官、警務員、警備隊長等職務，在保安科服務期間，辦理振興三倍券領取發放、2019年桃園農業博覽會等安全維護工作表現優異。

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至於刑事人員方面，新任蘆竹分局偵查隊長陳芳振，2018年3月查獲毒品案件，曾記一大功，新任楊梅分局偵查隊長李文傑、八德分局偵查隊長林宗星也曾偵破強盜、詐欺及組織犯罪等案件屢有功績。

這波調派新職人員包括外事科專員倪志育、秘書室主任為桃園林健祥、八德陳俊雄、蘆竹陳永成、大園吳育瑄、交大穆韋翰、保安科警務正車龍建、龜山保防組長謝明義、龜山勤務指揮中心主任陳春輝、公共關係室警務正王瓊琳、八德保防組長施財圍、保防科股長楊健文、保防科警務正陳育慶、勤務指揮中心警務正張振福與戴鼎翰、中壢交通組長陳一中、楊梅交通組長張文政、龍潭防治組長周金柱、勤務指揮中心股長蔡維興、督察室警務正吳家訓、龜山督察組長黃議民、大園督察組長潘光治、捷運警察隊督察組長方正宗、外事科股長林恩平、秘書室股長陳昆南、犯罪預防科警務正饒百訓、法制室警務正郭介信。

刑事人員有八德偵查隊長林宗星、龍潭偵查隊長陳志鵬、捷運警察隊刑事組長朱慶順、刑大肅竊組長柯智揚、刑大專員汪醒辰與曾崑蘍、楊梅偵查隊長李文傑、蘆竹偵查隊長陳芳振、刑大偵一隊長呂俊池、刑大偵二隊長吳東海、刑大經濟組長吳森曙、刑大記錄組長遲尚國。

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