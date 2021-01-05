鋼琴直播主啪啪「斗內」金主 綠帽夫「天眼」監控卻告不成

針孔監視器示意圖，與新聞無關。（資料照）

2021/01/05 12:19

〔記者錢利忠／台北報導〕曾上過綜藝節目、小有名氣的陳姓鋼琴直播主，去年4月趁老公不在家，偷偷帶「斗內」金主回家啪啪啪，不料全被老公安裝的「天眼」監視器錄下，事後雙方鬧離婚，陳女竟將家具及電器全搬光，老公回家後滿臉錯愕，氣得對陳女及協助她搬家的娘家人提告加重竊盜；台北地檢署上月不起訴後，全案經高檢署駁回再議而不起訴確定。

據了解，陳女的工程師老公去年察覺妻子不忠，為了查看妻子有無趁他外出上班時，偷偷帶小王回家，便在家中安裝「天眼」監視器，側錄觀察妻子的動態；不料，去年4月，監視器果真錄到妻子帶小王回家，2人甚至在家中的各個角落嘿咻，氣得他對妻子提告。

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陳女通姦小王的證據被老公錄下後，婚姻出現裂痕，陳女自知無法再與老公繼續過生活，趁某日老公上班時，找來娘家親友幫她搬家，除了帶走私人衣物及名牌包之外，還把家具及家電全都搬光光。

老公回家後見到空蕩蕩地房子，頓時傻眼，等到恢復理智後，便對陳女及其家人提告加重竊盜，另對陳女及小王提出妨害家庭告訴。不過，檢方考量無法證明陳女搬走的東西，哪些是屬於男方所有，因此認定陳女涉及竊盜的罪證不足，至於她的娘家親友只是受託幫忙搬家，一併予以不起訴。

至於陳女被控通姦小王所涉妨害家庭一案，雖然「天眼」錄到的通姦事證相當明確，不過考量通姦已除罪化，也只能將陳女及小王不起訴。陳女老公不服檢方的不起訴處分，向高檢署聲請再議，不過最後仍被駁回而確定。

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