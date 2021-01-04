人妻床戰小王被活逮辯借房換衛生棉 女法官：不合理應有姦情

人妻床戰小王被活逮辯稱借房間換衛生棉，女法官：不合常理、應有姦情！（情境照）

2021/01/04 00:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕終究還是女人瞭解女人！新竹陳姓人妻與小王遠赴台中旅館開房床戰，人夫報警抓姦，更向新竹地院提起民事訴訟，要求2人賠償150萬元，開庭時陳女辯稱當天只是生理期借用洗手間換衛生棉，承審女法官認為，一般來說女性不可能會將用過的衛生棉，丟在不熟的單身男性友人住處的垃圾桶，加上後來更發現陳女周旋在前後任老公、老小王與砲友新歡等5男之間，認定陳女確實對婚姻不忠，判人妻與小王需連帶賠償人夫25萬元！

張男指控，妻子陳女多次為了小王而離家出走，2019年5月起，多次將車停在林姓小王的社區旁或地下停車場，2人多次逛街購物，共處一室，還在社區出雙入對，可見有同居或留宿過夜情事。

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2019年10月陳女休假，林男開車載她前往台中市一處旅館，他報警抓姦，妻子一見到他，就倉皇從後門逃離。去年妻子離家出走期間，他接到醫院電話，恭喜他要作爸爸了，院方說因為打電話給妻子沒接，才打給緊急聯絡人。張男對於妻子懷了小王種完全氣炸，憤而對2人連帶求償150萬元。

2人則聲稱並無任何逾越友誼行為，陳女之所以逃家是因為張男有家暴行為，曾經一巴掌將陳女打暈在地。至於2人共同投宿旅館，是因陳女當天生理期身體不適，才短暫借用洗手間更換衛生棉，之後隨即坐計程車離開，停留不到半小時，絕無共宿過夜，先生報警抓姦顯為誣陷。

本案承審女法官認為，依照常理，女性適逢生理期，通常應會不好意思將使用過的衛生棉，丟棄在不熟悉的單身男性友人住房垃圾桶，然而陳姓人妻卻無此顧忌，縱使張男無法舉證二人同宿，但光是主張二人交往逾越一般男女分際，就足以採信。

更勁爆的是，法官調查陳女到醫院就診時，已懷孕6週，後來因流產而沒有驗DNA，林姓小王否認孩子是他的，陳女則坦承是與一名素未謀面的男網友無套嘿咻後所留的種，根據張男自行調查結果，赫然發現開車載陳女去醫院檢查的不僅有陳女前夫徐男，還有一名開貨車的蘇姓男子，而蘇男也與陳女同居。

法官發現陳女周旋在先生張男、前夫徐男與林姓小王、蘇姓老王等男人之間，更與陌生男網友約砲後懷了對方的孩子，可見與男性交往複雜，即便胎兒並非林姓小王的種，但仍可證實張男懷疑妻子對婚姻不忠誠，並非空穴來風。

法官認為，即使本案夫妻原本即有摩擦、感情不穩固，不能全然歸咎陳女與小王，但二人的通姦行為，對此婚姻傷害更大，因此判二人需連帶賠償人夫25萬。

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