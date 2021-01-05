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    還好有帶睡袋！男攀登白姑大山失聯10天 中市消防局再增援搜尋

    陳男以石塊排出「ｓｏｓ」及其名字中的「充」字。（記者歐素美翻攝）

    陳男以石塊排出「ｓｏｓ」及其名字中的「充」字。（記者歐素美翻攝）

    2021/01/05 10:31

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市50歲陳姓男子上月26日與教會同好等5人單攻南投、台中交界的高難度百岳白姑大山，下山途中失聯，今天進入第10天，親友憂心，台中市消防局第二大隊表示，台中市消防局除昨動員10人上山搜救，今天再加派4人前往發現陳男營地的排石「SOS」地區加強搜尋，希望能有好消息。

    陳男親友表示，陳男在台中市沙鹿區的教會任職，平常喜歡登山，這次和教會同好等一起攀登白姑大山，原訂單日來回，但下山途中卻迷路。

    消防人員指出，陳男雖是單攻，卻是6名成員中唯一有攜帶睡袋的，雖然寒流來襲，但至少仍有可禦寒的東西，只是10天了，攜帶的食物一定不夠。

    搜救人員於元旦及隔天分別在白姑大山附近的登仙溪溪谷，發現以石塊排列的「SOS」求救信號，以及陳男名字中的「充」字，應是陳男所留的求救訊息，但陳男一直在移動，無法確定其求救訊息擺設的時間，因擔心陳男往棱線下切，台中市消防局昨並透過空勤總隊攜帶繩索等救援器材，以防萬一，同時透過空拍機加強在「SOS」排字附近加強勘察，希望找到陳男蹤影。

    陳男親友昨也到台中市消防局第二大隊拜會，希望台中市消防局能協助加強搜尋；台中市消防局第二大隊長余易祐表示，白姑大山雖95%位在南投縣，但陳男是台中市人，台中市消防局一開始就比照台中市山難搜救規格，協助搜尋，要家屬放心。

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