機車大盜偷騙南高屏落網 白河警籲被害人指認

林姓慣竊騎機車偷騙台南、高屏地區，遭白河警方鎖定循線至楠西區租住處逮獲，警方持續清查林嫌所犯案件，呼籲被害人出面指認。（記者王涵平翻攝）

2021/01/05 09:45

〔記者王涵平／台南報導〕林姓慣竊騎機車偷騙台南、高屏地區，遭白河警方鎖定循線至楠西區租住處逮獲，警方持續清查林嫌所犯案件，呼籲被害人出面指認。

白河警方調查，65歲林嫌有多項竊盜前科，去年12月11日凌晨1時30分許，在東山區以徒步方式隨機開啟路旁汽車2部，意圖行竊車內財物未果。當日3時40分許再前往白河區富民路附近民宅行竊，偷走金項鍊（約3錢）及撲滿內現金2600元後逃逸。

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警方發現，林嫌犯案足跡遍及台南、高屏等地區，平日騎乘1部後面附掛籃子且號牌掉漆模糊重型機車，四處尋找目標，多利用深夜民眾熟睡之際，將機車停放於人煙稀少之道路，以徒步行走之方式，四處尋找未上鎖之汽車車門、機車置物箱行竊，或尋找門縫較大的住宅，以自製鐵絲彎鉤探入開啟門鎖後進入，已多次行竊得逞。

白河警方專案小組從行經路線逐一調閱民宅、路口等監視器，續以大數據分析鎖定涉有重嫌。

由於林嫌犯案時有穿著飛行員外套及騎乘機車，警方去年12月30日查獲林嫌當日，獲悉3天前夜間騎車返家途中於玉井竹圍橋附近摔跌落2公尺高之路旁受傷送醫，導致目前雙腿受傷不良於行，相關外套及機車丟棄於路旁，員警前往現場起出。

林嫌矢口否認犯行，但警方扣押贓物及犯罪事證明確，訊後依涉嫌竊盜罪嫌送辦。警方同時發現尚有多項犯嫌無法具體說明來處及未經民眾出面指證可疑物品，籲被害人儘速與白河分局偵查隊聯繫（06-6852080）。

林姓慣竊騎機車偷騙台南、高屏地區，遭白河警方鎖定循線至楠西區租住處逮獲，警方持續清查林嫌所犯案件，呼籲被害人出面指認。（記者王涵平翻攝）

林姓慣竊騎機車偷騙台南、高屏地區，遭白河警方逮獲前自撞車禍，機車與外套遺留現場。（記者王涵平翻攝）

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