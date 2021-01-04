又見外送糾紛！ 被嫌送餐太慢 外送員慘挨一刀

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〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市21歲林姓男子今晚9時許用手機APP叫外送餐點至林口信義路住處，他認為外送員拖太久，待餐點送到後發生爭執，林男耐不住火氣，竟涉嫌拿出身上預藏的摺疊刀刺向外送員左肩，外送員逃跑之餘趕緊報警。
警方趕抵將外送員送醫包紮，所幸並未刺到要害，經救治後生命無虞，林男也被警方逮捕到案，現正於林口警分局文林派出所偵訊中。
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