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    1/4 雙贏彩頭獎驚現神奇數字 3星正彩「宇宙密碼」開出100注！

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/04 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日晚間開獎的第110000001期威力彩，第110000003期雙贏彩、今彩539，頭獎均摃龜。第110000003期3星彩正彩共開出100注！

    第110000003期雙贏彩中獎號碼開出神奇數字，「01、03、04、05、06、09、11、13、14、15、16、19」，前面6號碼的個位數和後面6號碼的個位數都一樣，相當罕見。

    第110000001期威力彩中獎號碼為「第一區：07、14、20、31、34、38，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共177注中獎，每注可得4000元；陸獎共1322注中獎，每注可得800元；柒獎共2418注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3218注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7843注中獎，每注可得100元；普獎共3萬948注中獎，每注可得100元。

    第110000001期38樂合彩中獎號碼為「07、14、20、31、34、38」。五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共71注中獎，每注可得5750元；二合共1262注中獎，每注可得750元。

    第110000003期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、09、11、13、14、15、16、19」。頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共187注中獎，每注可得500元；肆獎共1793注中獎，每注可得100元。

    第110000003期今彩539中獎號碼為「02、03、16、22、32」。頭獎摃龜；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共7122注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7074注中獎，每注可得50元。

    第110000003期39樂合彩中獎號碼為「02、03、16、22、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7713注中獎，每注可得1125元。

    第110000003期3星彩中獎號碼為「369」，正彩共100注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000003期4星彩中獎號碼為「3090」，正彩共7注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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