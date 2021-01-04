辱外送員鴨肉店引民眾「朝聖」！ 警貼路霸通知書要店家限期移除

警方今天下午到鴨肉店鐵門張貼「路霸違規通知書」。（記者許國楨攝）

2021/01/04 20:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區富王鴨肉飯，因男店長嗆辱女外送員一夕「爆紅」！今天除了不少民眾前往拍照「朝聖」，警方下午也前往張貼路霸違規通知書，要求店家限期移除路障，有民眾直擊說，「做人不要太臭屁，尤其做生意更要以和為貴，這下真的踼到鐵板了」，也有民眾說，「有錯就道歉，逃避無法解決問題」。

這起事件持續延燒，更傳出嗆辱熊貓女外送員「馬的咧破查某，沒有被人家打過是不是」、「妳不要讓我遇到」、「毛長齊再出來講話」的25歲鴨肉店王姓男店長，其實就是小老闆，2日當晚得知女外送員到警所提告時，曾在父母陪同下到警所外希望和解，但遭女外送員拒絕，且女外送員密錄器拍下的影片，在3日凌晨PO網後更是引起網友公憤，對鴨肉店的各種負評瞬間炸鍋。

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而王男儘管在警方通知昨天到案時，表示因情緒控管不佳罵人，相當後悔，但網友並不領情持續轟炸，風波到今天仍無平息跡象，還有民眾大老遠騎車來鴨肉店前，只為了拍個照「朝聖」，有人語帶諷刺說，「是來看店長毛長齊沒？」、「鴨肉飯是不是真的那麼好吃」，眾人與附近鄰居都議論紛紛，轄區警方也派人前往關切，避免衍生事端。

此外，因鴨肉店這2天也被民眾檢舉佔用騎樓及消防不合規定，但因鐵門深鎖未營業，警方今天下午特地前往拍照存證，並在鐵門貼上「路霸違規通知書」，通知書上寫著，「茲因台端於道路堆積、置放或拋擲物品（營業用品），足以妨礙交通，已違反「道路交通管理處罰條例」第82條第一項規定，請台端於本月11日前自行清除障礙、移除路障。若台端未自行清除或不在場，則依同條例第二項規定，視同廢棄物，移請主管機關市府環保局依廢棄物法令清除，謝謝配合」。

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