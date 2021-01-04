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    知名小號演奏家是狼 猥褻少女獲緩刑又「撿屍」女友人

    知名小號演奏家鄭鍇因猥褻國中女弟子獲判緩刑確定，又撿屍女友人，士林地院將他判刑3年2月。（資料照）

    知名小號演奏家鄭鍇因猥褻國中女弟子獲判緩刑確定，又撿屍女友人，士林地院將他判刑3年2月。（資料照）

    2021/01/04 16:38

    〔記者溫于德／台北報導〕前台北市立交響樂團首席小號演奏家鄭鍇，曾因猥褻國中女弟子獲緩刑定讞。豈料鄭又被控去年撿屍女友人，女子雖「痛醒」並立刻拒絕，仍被鄭性侵得逞；士林地院審酌鄭未記取前案教訓再犯本案，還不顧女子拒絕執意硬上，依強制性交罪判刑3年2月；可上訴。

    鄭鍇在2013年某日晚間，因少女到他家學習吹小號，並說自己左肩、左手不舒服，鄭藉機瞎掰「神經會互相傳導」，竟趁機襲胸猥褻；鄭在審理期間因有悔意並與少女及父母達成調解，獲得原諒，雖遭判6月徒刑，但緩刑3年定讞。

    不過鄭又被控於去年5月1日晚間與本案受害女子等人，在KTV飲酒聚會後，鄭搭車返家途中見女子酒醉不醒人事，竟未護送女子返回住處，反而帶到摩鐵投宿並性侵；過程中，女子雖因疼痛而驚醒，並向鄭明確拒絕，鄭仍硬上。鄭到案後承認犯行。

    士院審酌鄭與女子僅是普通朋友，明知女子酒醉意識不清，竟為滿足自身慾望趁機性侵女子，見女子痛醒拒絕仍未予理會，非但違反社會善良風俗，也戕害女子身心健康，導致女子身心不可磨滅的創傷，且女子因故去世前，仍飽受性侵所苦，未曾原諒鄭。

    士院認為，鄭雖已賠償女子母親100萬元達成和解，然而，鄭未記取前案教訓再犯本案，堪稱惡性重大，並無任何情堪憫恕得減輕其刑或宣告緩刑餘地，依法判刑。

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