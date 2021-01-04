宅男盜IP貼文恐嚇血染跨年夜 警登門前將3筆電Format

刑事局警方逮捕涉嫌恐嚇的27歲洪姓男子，詢後移送台北地檢署偵辦。（記者姚岳宏攝）

2021/01/04 11:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年底在巴哈姆特及PTT等論壇，分別有網友以「 最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」為標題，恐嚇要血染北中南等處跨年舞台及放置炸彈，刑事警察局根據IP，先在宜蘭及新北等處找到涉嫌PO文的游姓及湯姓男子，但初步查出兩人帳號應該是遭盜用，後循線追查，警方昨又到高雄市租屋處，逮捕涉嫌盜用IP發文的27歲洪姓男子，洪男雖不承認，但警方根據網路數據連結分析，認定他涉有重嫌，將他依違反刑法恐嚇公眾罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方查出，洪男涉嫌利用VPN跳板程式、刻意製造置身日本的假象，再盜用游、湯兩人的公開帳號貼恐嚇文，據悉，洪男除在超商打工，其他時間幾乎都宅在家裡，靠著玩遊戲自學電腦網路知識，案發後疑怕警方找上他，將自己的3台筆電全都重新「Format」（格式化），回復到出廠設定，卻跟警方說自己只說開關機，但言談中卻不小心透露出自己對VPN的專業知識，目前警方已查扣筆電、手機，正積極比對。

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涉嫌恐嚇的兩篇貼文都是相同內容，包括「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」，除此之外，還強調會在「全台北中南各大知名勝點及捷運站，佈置安置大規模爆破彈」。

刑事局動員三個大隊及研發科，查出兩篇貼文都是同一來源，破解日本假IP後，即將偵辦方向指向高雄27歲洪男，究竟他目的為何，是否有其他共犯，目前警方還在溯源比對追查。

恐嚇PO文曾引起網路熱烈討論，不過大部分人都不相信內容，有鄉民表示「可能抓到又說自己哪裡失調，什麼都忘了」、「ip日本 是在哈囉？」還有人說「你以為用跳板就抓不到你？」不過仍有少部分人真的相信，表示「心情不好不要害人啊」、「好怕 怎麼辦才好」。

刑事局警方逮捕涉嫌恐嚇的27歲洪姓男子，詢後移送台北地檢署偵辦。（記者姚岳宏攝）

警方查扣洪男的3台筆電及手機。（記者姚岳宏攝）

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