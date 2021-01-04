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    獨家》酒測值超標3倍 法官：噴氣喘藥又未漱口判無罪

    蔡姓工人疑噴氣喘藥酒測超標，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    蔡姓工人疑噴氣喘藥酒測超標，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2021/01/04 00:03

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓工人涉嫌酒駕遭攔查，酒精濃度高達每公升0.89毫克，被檢方依公共危險罪起訴，橋頭地院調查，他酒測前12秒噴了氣喘藥，有可能增高濃度，員警又未讓他漱口，認定有重大瑕疵，判決無罪，可上訴。

    橋檢指出，2019年11月25日上午10點，蔡男在高雄市仁武區八德東路上一處工地，飲用保力達藥酒。當天下午5點5分，他騎機車行經鳥松區公園路時，因臉色潮紅、行車搖晃而為警攔查，發現其身上有酒味，5分鐘後進行吐氣酒測，酒精濃度達每公升0.89毫克，依公共危險罪提起公訴。

    蔡男則堅詞否認酒駕，他說，當天早上10點，喝了1杯保力達，下午被警攔查前有陸續嚼食檳榔，酒測之前又噴了氣喘藥，所以酒測值可能因此超標，不然只喝1杯保力達，又工作了一整天，酒測值不可能那麼高。

    承辦法官調查，據友華生技醫藥公司回函報告，氣喘藥每一噴所含乙醇（俗稱酒精）重量為6.96毫克，而每一噴溶液總重量為7.08毫克，故乙醇濃度為98.31%（6.96mg/7 .08mg），如噴入口腔後立即進行酒測，口腔內瞬間乙醇濃度的確會甚高。因此，蔡男使用氣喘藥後，不到15秒內接受測試，有可能達每公升0.89毫克酒測值。

    此外，依照規定，警方應詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間，其距檢測時已達15分鐘以上者，即予檢測﹔而蔡男當著員警面前噴氣喘藥12秒後，即進行檢測，卻未讓他漱口，顯然有重大瑕疵，警方所測得錯誤結果，有可能是口腔內殘留酒精影響引起，因而認定罪證不足。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    民眾噴氣喘藥示意圖。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照，記者陳建志攝）

    民眾噴氣喘藥示意圖。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照，記者陳建志攝）

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