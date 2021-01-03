救難人員好累！白姑大山失蹤者未找到 又傳登山客獨攀扭傷求救

蔡姓男子今天清晨想獨攀白姑大山，不料從登山口出發約1.5公里就扭傷腳踝，由正換班下山的搜救人員輪流背負，經過陡坡，還得靠多人合力。（南投縣消防局提供）

2021/01/03 20:57

〔記者佟振國／南投報導〕真的別小看高山！南投縣白姑大山還有失蹤登山客尚未尋獲，今天又傳登山客扭傷意外，34歲蔡姓男子今天清晨想獨攀白姑大山，不料從登山口走了約1.5公里就扭傷腳踝，剛好有一批搜救失蹤登山客的隊伍下山，已經疲累不堪的搜救隊員只能輪流背負體重破百公斤的蔡男下山，直呼快累爆了！

據了解，蔡姓男子今天清晨從桃園南下，打算獨攀名列「中橫四辣」難度第2高的「特辣」白姑大山，但從登山口出發走了約1.5公里，就發生扭傷腳踝意外，無法繼續走下去，只好對外求救。

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南投縣消防局於上午11點多接獲消息，剛好先前上山搜救至今失聯登山客的隊伍要下山，就要求蔡男就地待援，由搜救隊順道帶下山。

搜救隊員抵達發現蔡男體型壯碩，體重有破百公斤，在評估山路狀況無法使用擔架，傷者又無法自行走路，只能大家輪流背他下山，已經疲累不堪的隊員撐完1.5公里的山路，幾乎都快虛脫，男子下山後評估腳傷不用就醫自行離去，留下累爆的搜救隊員面面相覷。

南投縣消防局則是再次呼籲民眾切勿獨攀高山，最好結伴同行，同時做好登山事前準備，並評估自身體能狀況，民眾想近山，更得先學敬山。

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