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    苑裡三合院突起火幾乎燒光 民眾紛逃出火勢已撲滅

    三合院突起火，消防人員撲滅幾乎燒光。（記者蔡政珉翻攝）

    三合院突起火，消防人員撲滅幾乎燒光。（記者蔡政珉翻攝）

    2021/01/03 13:20

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣消防局今天中午獲報，苑裡鎮苑港里一處三合院平房發生火警，消防人員不敢大意，立刻派出苑裡消防分隊以及通霄，三義分隊人員支援。

    消防人員趕到現場後，發現三合院屋頂有熊熊火勢燃燒，陣陣白煙不停地冒出，屋內民眾已經逃出，立刻緊急布置警戒線，努力撲滅火勢。

    經過將近1小時努力，消防人員終於撲滅火警，發現40平方公尺大的三合院幾乎被燒得烏黑一片，財損有待估計。至於起火原因，仍需進一步調查釐清。

    三合院突起火，消防人員撲滅幾乎燒光。（記者蔡政珉翻攝）

    三合院突起火，消防人員撲滅幾乎燒光。（記者蔡政珉翻攝）

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