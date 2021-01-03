車禍火燒車危急！男駕駛跳車、救女友…全在瞬間完成

江姓男子自小客車追撞小貨車後，汽車引擎室瞬間起火，機警的江男打開車門跳車逃生。（記者陳建志翻攝）

2021/01/03 12:05

［記者陳建志／台中報導］台中一名江姓男子（23歲），今天早上7點多開車行經大里中興路、內新街口時，疑因揉眼睛眼鏡掉落視線模糊，撞上前方在路口停等準備左轉，由林姓男子（55歲）駕駛的小貨車，江男肇事後車子起火迅速開車門跳車逃生，並救出車上女友，起火的車子則衝向對街機車行，造成機車行前方看板和隔壁外牆遭燻黑，還有2輛機車遭焚毀，2名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

江男跳車後動作俐落，在地上翻滾後立刻起身，隨後救出在副駕駛座的女友。（記者陳建志翻攝）

這起車禍發生在今天早上7點18分，林姓男子（55歲）駕駛自小貨車沿大里中興路往大里橋方向行駛，行經中興路2段、內新街口時停等要左轉內新街，此時由江姓男子（23歲）駕駛的自小客車突然從後方追撞，自小客引擎室並瞬間起火，車子接著失控往左偏衝向對街民宅，火勢猛烈焚毀2部停在機車行前的機車，機車行和一旁民宅廣告看板及住宅外牆也遭燻黑，所幸消防人員迅速趕到撲滅火勢，未讓火勢延燒到民宅，不過驚險狀況嚇壞附近住戶。

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江姓男子今早在大里中興路追撞前方停等準備左轉的小貨車，隨後車子起火並撞上民宅。（記者陳建志翻攝）

車禍當時的監視器影像也曝光，從影像中可看到，江男的自小客車幾乎沒煞車從後方撞上在路口等待左轉的小貨車，並將小貨車往前推動後，小客車的引擎室瞬間起火，並失控往左偏移衝向對街路邊，江男立刻打開車門跳車逃生，影像中可看到江男動作俐落，跳車後在地上翻滾後迅速起身，接著並打開副駕駛座，將車內的女友救出，因迅速逃生僅江男輕微擦挫傷無大礙未送醫。

台中一輛自小客車，今天早上追撞小貨車後起火燃燒，車子並失控衝向對街機車行，造成2輛機車和民宅外牆被波及。（記者陳建志翻攝）

霧峰交通分隊柯文彬分隊長表示，初步調查兩名駕駛經酒測都無酒精反應，江男表示，事故前剛好揉眼睛，造成眼鏡不慎掉下來，視線突然模糊才會看不清楚撞上前方小貨車，不過詳細肇事原因將進一步釐清，並提醒民眾開車時一定要保持良好精神狀態，注意車前狀況。

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