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    國中女口交畫面被人上傳色情網 男友拍攝、與未成年性交判刑

    國中女友驚見口交畫面遭PO網，雖報警處理，卻讓成年男友先被法辦。（資料照）

    國中女友驚見口交畫面遭PO網，雖報警處理，卻讓成年男友先被法辦。（資料照）

    2021/01/03 10:56

    〔記者溫于德／台北報導〕一名國中女生見自己口交影像被上傳至色情網站，雖報警處理，卻讓成年男友因與未成年女子發生性關係先遭送辦。台北地院審酌王男自白犯行，另雖與女友父母以40萬元達成和解卻未給付等情，依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪判刑4月、得易服勞役，另以拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判刑1年2月。可上訴。

    判決指出，王男透過交友軟體「BEETALK」認識國中少女並發展為女友朋友，2017年8月11日，王男邀約女友前往北市萬華區一間旅館，並成功要求口交，過程中，王男持手機拍下過程。後因女友發現影片被人上傳至色情網站「啪啪啪研習所」，趕緊報警處理，卻讓男友先被依與未成年女子性交罪嫌遭送辦。

    北院審酌，王男明知女友尚屬年幼，處於身心與人格發展中的重要階段，對於男女兩性關係仍懵懂未知，竟未能克制自身情慾，對性自主能力及判判斷力未臻成熟的女友性交，甚至拍攝2人性交過程，另遭有心人士將影片上傳網路流傳，又王男雖與女友父母以40萬元達成和解，卻未給付。

    但北院念在王男犯後承認犯行，目前從事太陽能板工作的他，每月薪資2.5萬至3萬元左右，也須協助扶養奶奶等情，依法判刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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