主管在公司群組罵「是狗」 年薪300萬業務經理告名譽受損獲賠

保險公司主管群組罵人，同事們附合，均被橋院判賠。（記者鮑建信攝）

2021/01/03 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕年薪近300萬元的保險公司分公司業務經理阿偉（化名），不滿女長官小慧（化名）在群組罵他是「狗」，並有4名同事以狗貼圖或文字「戰聲」，導致他名譽受損，要求小慧等5人連帶賠償30萬元，橋頭地院判決只需賠償5萬元。

原告阿偉指出，他與小慧等5名被告均為人壽保險公司在 高雄分公司的同事，並共同加入有54名成員的LINE群組，但因工作理念不合，有所不睦。

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不料，2018年6月29日晚上11點多，小慧在群組留言，指他是「最棒的協理狗」等語後，同事阿琪等四人，先後為小慧「戰聲」，附合回應「狗」的貼圖3張，並留言：「做我走狗，這錢就是你的了」、「忠狗」、「真的很腦，不挺自己主管，在抱協理大腿，老鼠屎經理真的會被他害屎」、「一人畜經理、畜牲不要吵、看看這個北七」、「跟對主管拿件數王，跟錯主管變賤畜王」等內容。

阿偉認為名譽受損，要求小慧等5人，連帶賠償30萬元精神撫慰金。

被告小慧等人則說，事情之起源是因阿偉不符合晉升標準，卻越過直屬主管即小慧，向協理爭取晉升。又說，所發表的內容或貼圖，均僅屬主觀價值判斷的範圍，並對可受公評之事所為的合理評論，譬如以狗比喻忠心、服從，以老鼠屎比喻阿偉破壞團隊合作及努力，不是情緒化上謾罵或侮辱，否認侵害他名譽。

承辦法官表示，群組內小慧等人以「狗」、「畜生」、「老鼠屎」文字、圖像貶抑阿偉外，均未見有何意見交流、理性溝通情形，刑事部分並被判處罰金，認定構成侵權行為，並審酌兩造經濟狀況等情形，認為連帶賠償5萬元比較合理。

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