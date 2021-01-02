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    離譜！女兵被調戲問內褲顏色 申訴長官反要她「廣結善緣」

    嘉義空軍基地爆性騷案，被害女兵欲申訴竟被上級長官壓下，要其「廣結善緣」。（資料照，記者林宜樟攝）

    嘉義空軍基地爆性騷案，被害女兵欲申訴竟被上級長官壓下，要其「廣結善緣」。（資料照，記者林宜樟攝）

    2021/01/02 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕一名嘉義空軍基地退伍女兵近日在網路發文說，在部隊中遭士官長言語性騷擾，而且加害人並非初犯，忍無可忍的她向上級申訴，長官竟要她「廣結善緣」，還說如果無法接受就自行退伍，企圖掩蓋了事。

    一名女網友在上月30日於臉書「爆怨公社」發文指控，自己曾在嘉義空軍基地服役，近期退伍，今年5月某次值勤時，遭其他單位士官長言語性騷擾，對方開門見山就問「妳今天穿什麼顏色？」讓原PO相當錯愕，士官長聲稱自己工作太累，所以圖個刺激，繼續問原PO內褲穿什麼顏色，甚至直接拉褲頭往裡面看。原PO當下被這荒謬行徑嚇到，害怕得不敢說一句話，直到士官長離開才自己哭起來。

    原PO說，士官長本身是累犯，部隊上其他女兵也曾有過跟她一樣的遭遇。事後她想向上級申訴，沒想到長官試圖掩蓋，中校隊長質問她，「為何要出這個頭？」上校大隊長約談原PO時，袒護犯下性騷的士官長，要她當作「廣結善緣」，還說「你這樣會害對方失去很多，你這樣不是被害人，是加害人」，最後看原PO執意要申訴，還發脾氣怒罵「你真的打報告退伍好了啦！」、「空軍的名譽因為你垮下來！」

    原PO直言約談她的長官，言詞中沒有一點是站在被害者立場想，這讓她徹底絕望，也讓她決定將這件事PO上網路，攤在陽光下讓外界知道。原PO也說，自己因為這件事，在心裡留下很大一塊陰影，這半年來幾乎天天失眠，有時甚至要仰賴安眠藥或抑鬱藥才能入睡，希望部隊女兵能夠好好保護自己，她語重心長寫道，「因為在軍中發生這種事，幾乎是女生弱勢。」

    事件曝光後引爆網友怒火，紛紛痛批國軍黑暗。對此，空軍司令部今天回應，嘉義基地有關女兵性騷擾案，涉案當事人已遭懲處；至於幹部長官阻撓申訴，單位正在行政調查，相關情節若屬實，決不寬貸。

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