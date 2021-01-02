為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7旬老婦元旦登山墜谷 15名山搜人員接駁救她脫困

    70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    2021/01/02 10:40

    ［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣政府消防局表示，有名70多歲田姓婦人與親戚元旦至新竹縣五峰鄉民有都山登山，下午3點多不慎由步道墜落深約100公尺山谷，勤務指揮中心獲報立即派遣15人由山搜教官馬明義帶隊前往救援，山搜人員接觸到她時生命跡象還算穩定，趕緊在昨晚9點將她送到登山口搭救護車前往醫院就醫。

    消防局勤務指揮中心表示，田姓婦人及親友共5人，昨天趁元旦假期一同登山聯絡感情，不料在返程途中因路面濕滑發生意外，她從步道失足墜落深約100公尺的山谷；山搜隊員約晚間6點趕抵現場，查看婦人傷勢得知她雖然意識模糊，但對痛有反應且呼吸、心跳等生命跡象還算穩定，立刻架設省力系統將她拖拉至步道上。

    勤務指揮中心強調，近日寒流來襲夜間山區氣溫低落，大幅增加救援難度，15名山搜人員不畏寒冷聯手接駁傷者下山，並將身上衣物給與傷者及其友人保暖，終於在晚上9點順利將患者送至登山口，由救護車送醫救治。

    新竹縣政府消防局提醒山友，新竹縣轄區山域特色為高度約落在2000多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區易起霧造成路面濕滑，行走時更應注意安全。

    70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8人登山隊受困合歡溪步道 救難人員漏夜冒險救出
    2020/06/02 07:55

    8人登山隊受困合歡溪步道 救難人員漏夜冒險救出
    登山摔傷求助 男要求1小時下山 還指定醫院
    2019/07/28 05:30

    登山摔傷求助 男要求1小時下山 還指定醫院

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    登山客把直升機當小黃還落跑 傳求償金額約207萬！
    2018/09/20 14:33

    登山客把直升機當小黃還落跑 傳求償金額約207萬！
    系金欸！他登山求救收到15K繳費公文 中市消防局證實
    2018/09/19 17:53

    系金欸！他登山求救收到15K繳費公文 中市消防局證實

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    男大生能安縱走扭傷 救難人員驚險救援
    2018/09/13 11:35

    男大生能安縱走扭傷 救難人員驚險救援
    發言疑遭刻意剪接 李明翰：不會再對媒體客氣
    2017/07/02 21:12

    發言疑遭刻意剪接 李明翰：不會再對媒體客氣
    社會今日熱門
    車停路口莫名遭人毀損 排除槍擊事故、追查1痩小男
    2021/01/01 13:30

    車停路口莫名遭人毀損 排除槍擊事故、追查1痩小男

    馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞
    2021/01/01 17:23

    馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴
    2021/01/01 13:49

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴

    能高安東軍縱走1男跌傷髖骨 白石池營地吊掛送醫
    2021/01/01 14:00

    能高安東軍縱走1男跌傷髖骨 白石池營地吊掛送醫 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播