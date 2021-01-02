7旬老婦元旦登山墜谷 15名山搜人員接駁救她脫困

70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

2021/01/02 10:40

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣政府消防局表示，有名70多歲田姓婦人與親戚元旦至新竹縣五峰鄉民有都山登山，下午3點多不慎由步道墜落深約100公尺山谷，勤務指揮中心獲報立即派遣15人由山搜教官馬明義帶隊前往救援，山搜人員接觸到她時生命跡象還算穩定，趕緊在昨晚9點將她送到登山口搭救護車前往醫院就醫。

消防局勤務指揮中心表示，田姓婦人及親友共5人，昨天趁元旦假期一同登山聯絡感情，不料在返程途中因路面濕滑發生意外，她從步道失足墜落深約100公尺的山谷；山搜隊員約晚間6點趕抵現場，查看婦人傷勢得知她雖然意識模糊，但對痛有反應且呼吸、心跳等生命跡象還算穩定，立刻架設省力系統將她拖拉至步道上。

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勤務指揮中心強調，近日寒流來襲夜間山區氣溫低落，大幅增加救援難度，15名山搜人員不畏寒冷聯手接駁傷者下山，並將身上衣物給與傷者及其友人保暖，終於在晚上9點順利將患者送至登山口，由救護車送醫救治。

新竹縣政府消防局提醒山友，新竹縣轄區山域特色為高度約落在2000多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區易起霧造成路面濕滑，行走時更應注意安全。

70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

70多歲田姓婦人不慎由步道墜落深約100公尺山谷，山搜人員搶救。（新竹縣政府消防局提供）

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