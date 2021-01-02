役男花錢找病人體檢 躲過9個月兵役換得1年2月苦牢

謝姓役男花錢找病人體檢，順利免役被判1年2月徒刑。（資料照）

2021/01/02 10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓男子是海軍義務役役男，役期1年，他於2017年2月入伍，卻花8萬元找來一名罹患脊椎炎的患者，於軍醫院掛號門診，取得「關節粘連性脊椎炎」診斷證明書，向服役單位與海軍司令部申請免除兵役，一路過關後，順利於同年5月免除兵役，少數約9個月饅頭，卻被台中憲兵隊法辦，法院認為他嚴重破壞兵役公平性，但考量他坦承犯行，態度尚可，依陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽罪，判刑1年2月，他少當9個月兵，換來1年2月牢獄，堪稱得不償失。

判決書指出，謝男於上述時間入伍，應服1年義務役，他得知役男患有脊椎炎，可透過體位變更手續而申請停役，遂付8萬元給真實身分不詳的男子，2017年4月找到一名身分不詳的脊椎炎患者，到軍醫院掛號申請體檢，再由此病患假冒謝仲育接受體檢，醫護人員沒有察覺，開出患有「關節粘連性脊椎炎」診斷證明書，謝仲育拿此證明書，向服役的海軍軍官學校申請停役，承辦人員報請國防部海軍司令部審核，同年5月9日停役。

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事隔一段時間，台中憲兵隊發現異狀而函請台中地檢署偵辦起訴，台中地院判刑1年2月，謝男上訴二審，打出悲情牌，宣稱家庭經濟困難，為提早離營工作維持家中經濟而一時失慮，他強調，對照許多犯罪，他實非惡性重大之人，原審判處刑過重，他已全部坦承，又已入營服役近三月，危害比其他刑案輕微，他又有與前妻所生的幼年子女要養，聲明援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

台中高分院卻認為，謝男花錢找病人頂替，持不實的診斷證明書申請停役，導致軍方誤信謝男罹患病症，而核定准予停役，足以損害國家機關的公信力，且有違職役所賦予的社會責任及國民義務，違反職役平等原則，豈有「情堪憫恕」之處，駁回上訴，維持1年2月，可上訴三審。

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