人呢？轎車國道自撞 駕駛棄車逃逸

1輛轎車今天傍晚行經國道1號彰化路段自撞護欄，警方與救護人員趕赴現場，駕駛卻不見蹤影，警方已展開追查。（記者湯世名翻攝）

2021/01/01 20:49

〔記者湯世名／彰化報導〕人呢？1輛轎車今天傍晚行經國道1號彰化路段時，突然失控自撞護欄，整輛車橫停車道上，車頭嚴重毀損，後方車輛閃避險象環生，國道警方與救護人員趕赴現場處理時，卻發現駕駛不見蹤影，一度以為駕駛噴飛到邊坡，卻也遍尋不著，懷疑駕駛不是酒後駕車，就是本身疑為通緝犯等敏感身分，已透過車主當地派出所處理。

國道三隊與彰化縣消防局今天傍晚5時許接獲報案，指稱在國道1號北上193公里彰化路段發生一起轎車自撞事故，警方與消防人員都趕赴現場，發現車輛就橫停在國道上，車頭嚴重毀損，後方車輛嚴重回堵，不料就在相關人員趨近查看車內狀況時，駕駛卻不見蹤影。

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由於詢問現場相關人員都並非駕駛，警方一度懷疑駕駛可能在撞擊瞬間，噴飛到邊坡草地上，立即動員員警四處搜尋，卻遍尋不著，根據轎車車牌號碼撥打車主電話，也是空號，只得聯繫當地派出所前往車主住處處理。事故車輛則由拖吊車拖離現場，後方塞車車流也逐漸疏散。

警方指出，發生車禍會棄車離開現場，一般研判駕駛很有可能是酒後駕車，深怕被警方測出酒駕重罰、重懲，乾脆棄車離開現場，或有可能是通緝犯等身分敏感人士，發生事故後也顧不得事故車，只得逃離現場。不論如何警方已展開調查，希望能釐清肇事原因與駕駛身分。

警方並表示，依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者，吊扣其駕駛執照1至3個月。

1輛轎車今天傍晚行經國道1號彰化路段自撞護欄，警方與救護人員趕赴現場，打開車門卻不見駕駛蹤影。（記者湯世名翻攝）

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