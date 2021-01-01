獨家》墾丁半潛艇傳擱淺岸際 遊客全員平安上岸

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墾丁半潛艇傳擱淺岸際。（記者蔡宗憲翻攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區極受歡迎的半潛艇觀光船，稍早傳出擱淺意外，所幸船長處置得宜，經海巡協助後全部人員都平安上岸。
據了解，這艘半潛艇是在墾丁紅柴坑周邊行駛，疑因機械故障原因不慎擱淺，經緊急處置並通報海巡，船上人員都平安，事故確切原因仍待海巡釐清。
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