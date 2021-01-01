只讓丈夫吃白飯、拋家棄子13年 老婆喪失繼承權

新北地院。（資料照）

2021/01/01 15:50

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子去年過世後，他的兒子對其黃姓母親提出「確認繼承權不存在」之訴，主張黃女拋家棄子13年，且她與父親婚後僅讓父親吃白飯、讓父親睡在客廳沙發、父親生前受傷住院時拒絕照顧探視，新北地院法官審理後判定黃女所為已構成重大虐待，判決繼承權不存在。

劉男的兒子向法院提訴指出，母親在2007年間離家出走，拋家棄子，十幾年來均無聯絡，父親苦苦等候母親歸來，卻不見回心轉意，遂於2011年間提訴離婚。

請繼續往下閱讀...

劉男之子指出，父親在離婚起訴狀表明，母親只給父親吃白飯、無菜可配，還讓父親睡客廳沙發，並將父親的薪水所得、殘障津貼占為己有，導致父親每月僅有1500元可以買早餐，且棄受傷住院的父親不顧，還在婚後不久就告知要把房子賣掉。

劉男之子指出，父親後來因礙於打官司要花律師費，撤回起訴，但離婚起訴狀在在表明母親對父親有重大虐待或侮辱情事，已喪失繼承權；法院審理時，黃女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀作聲明陳述。

法官依據劉男離婚起訴狀及劉男家人證詞判定，黃女與劉男同居期間，煮飯後卻僅讓劉男吃一碗白飯，並把劉男的薪水、殘障津貼據為己有，命令劉男只能睡在家中客廳沙發上，且在劉男受傷住院時，拒絕照顧探視，並於2007年離家，隔年出境，迄今未曾再返台，十數年來未曾與劉男聯絡，已構成重大虐待，加上劉男生前曾向家人表示黃女不得繼承財產，判決她喪失繼承權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法