看病看到床上去？ 名醫與女患者同床共枕、拍婚紗照判賠

台中地院認為洪姓醫師與已婚女患者，已逾越一般社交，判決兩人都要賠償給對方配偶。（資料照）

2021/01/01 15:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已結婚20年且育有子女的洪姓知名醫師，10年前與已婚謝姓女病患發展出婚外情，荒唐的是，兩人不但同床共枕，還跑去試穿婚紗拍照，忍無可忍的洪男原配，氣得提出民事告訴，索賠100萬元，謝女則答辯說，她是病人，索賠100萬元太高，法官發現兩人確實有逾越一般社交分際的行為，判決謝女應賠償洪男原配17萬元，可上訴。

判決書指出，洪姓醫師的原配指控，謝姓女子是洪男的病患，10年前求診之後，竟然與洪男婚外情，甚至還恐嚇原配「我保你全家不平安」（台中地院依恐嚇危害安全罪判拘役50日，可易科罰金），謝女與洪男互以「寶貝、老婆」稱呼，兩人出遊吃飯，甚至發生性關係，謝女嚴重侵害洪男原配的配偶權，應賠償100萬元，謝女則答辯說，她是病人，情緒起伏大，原配的索賠金額太高。

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台中地方法院勘驗洪男原配提供的證據，亦即洪男與謝女兩人透過通訊軟體的對話與照片，發現兩人曾同床共枕，洪男上半身赤裸躺在床上，謝女穿著浴袍，頭倚靠在洪男左肩，謝女還拍攝自己與洪男看婚紗的照片，並於照片上註記「相愛」、「寶貝老公說，我愛你！」「愛你一世，我愛你！」或貼文「寶貝老公今天跟我求婚了，我很開心！」「情人節快樂！我好幸運，有寶貝老公的疼愛」。

更扯的是，兩人還疑似到汽車旅館，謝女傳訊息給洪男，「我是寶貝老婆，你應該主動找我，不是拋棄我，我好想你，上個月你說你要再約一次海頓汽車旅館的，那麼要改約哪裡」，法官認為，包括兩人親密合照、婚紗照，以及疑似發生性關係的對話，已經逾越普通朋友的正常社交往來，超出社會一般通念所能容忍之範圍，構成侵害配偶權的侵權行為，且兩人的不當關係已有10年之久，謝女從未向洪男原配道歉，不過，原配索賠100萬元仍太高，應賠償17萬元適當，可上訴。

有趣的是，這起民事賠償案判決之前，謝女的丈夫，先對洪姓醫師提出民事訴訟，也是索賠100萬元，洪男否認逾矩行為，法官也是勘驗上述照片與對話，不採信洪男辯詞，但因洪男是收入高的醫師，賠償金額也相對較高，法官判決賠償30萬元，可上訴。

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