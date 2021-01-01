為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    看病看到床上去？ 名醫與女患者同床共枕、拍婚紗照判賠

    台中地院認為洪姓醫師與已婚女患者，已逾越一般社交，判決兩人都要賠償給對方配偶。（資料照）

    台中地院認為洪姓醫師與已婚女患者，已逾越一般社交，判決兩人都要賠償給對方配偶。（資料照）

    2021/01/01 15:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已結婚20年且育有子女的洪姓知名醫師，10年前與已婚謝姓女病患發展出婚外情，荒唐的是，兩人不但同床共枕，還跑去試穿婚紗拍照，忍無可忍的洪男原配，氣得提出民事告訴，索賠100萬元，謝女則答辯說，她是病人，索賠100萬元太高，法官發現兩人確實有逾越一般社交分際的行為，判決謝女應賠償洪男原配17萬元，可上訴。

    判決書指出，洪姓醫師的原配指控，謝姓女子是洪男的病患，10年前求診之後，竟然與洪男婚外情，甚至還恐嚇原配「我保你全家不平安」（台中地院依恐嚇危害安全罪判拘役50日，可易科罰金），謝女與洪男互以「寶貝、老婆」稱呼，兩人出遊吃飯，甚至發生性關係，謝女嚴重侵害洪男原配的配偶權，應賠償100萬元，謝女則答辯說，她是病人，情緒起伏大，原配的索賠金額太高。

    台中地方法院勘驗洪男原配提供的證據，亦即洪男與謝女兩人透過通訊軟體的對話與照片，發現兩人曾同床共枕，洪男上半身赤裸躺在床上，謝女穿著浴袍，頭倚靠在洪男左肩，謝女還拍攝自己與洪男看婚紗的照片，並於照片上註記「相愛」、「寶貝老公說，我愛你！」「愛你一世，我愛你！」或貼文「寶貝老公今天跟我求婚了，我很開心！」「情人節快樂！我好幸運，有寶貝老公的疼愛」。

    更扯的是，兩人還疑似到汽車旅館，謝女傳訊息給洪男，「我是寶貝老婆，你應該主動找我，不是拋棄我，我好想你，上個月你說你要再約一次海頓汽車旅館的，那麼要改約哪裡」，法官認為，包括兩人親密合照、婚紗照，以及疑似發生性關係的對話，已經逾越普通朋友的正常社交往來，超出社會一般通念所能容忍之範圍，構成侵害配偶權的侵權行為，且兩人的不當關係已有10年之久，謝女從未向洪男原配道歉，不過，原配索賠100萬元仍太高，應賠償17萬元適當，可上訴。

    有趣的是，這起民事賠償案判決之前，謝女的丈夫，先對洪姓醫師提出民事訴訟，也是索賠100萬元，洪男否認逾矩行為，法官也是勘驗上述照片與對話，不採信洪男辯詞，但因洪男是收入高的醫師，賠償金額也相對較高，法官判決賠償30萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爆料名醫老公偷吃處女病患 人妻被醫院提告妨害名譽
    2020/05/06 13:24

    爆料名醫老公偷吃處女病患 人妻被醫院提告妨害名譽
    婦產科名醫被爆門診挑「處女」 美女音樂家老婆抓姦
    2019/04/03 08:32

    婦產科名醫被爆門診挑「處女」 美女音樂家老婆抓姦

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    名醫小三共遊被元配撞見 小三反控名醫性騷擾
    2017/05/08 19:31

    名醫小三共遊被元配撞見 小三反控名醫性騷擾
    老公偷拍小護士蜜臀 名醫四角戀老婆出庭淚崩
    2016/11/17 07:35

    老公偷拍小護士蜜臀 名醫四角戀老婆出庭淚崩

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    社會今日熱門
    路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」
    2020/12/31 19:19

    路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」 影片

    6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月
    2020/12/31 19:53

    6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查
    2020/12/31 19:42

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查

    性侵犯刑後強制治療部分違憲 釋憲聲請人潘韋丞：可以接受
    2020/12/31 19:35

    性侵犯刑後強制治療部分違憲 釋憲聲請人潘韋丞：可以接受

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播