基層奉命洗google五星評論？ 新北市警局：臉書粉專引網友跟風

新北市警局在Google搜尋的星級數為六都最高。（記者闕敬倫翻攝）

2021/01/01 11:31

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警局今日傳出，有匿名員警向媒體披露，警局長官命令基層到Google搜尋頁面，留下5顆星評論拉抬星數，經實際搜索發現，新北市警局評分高達4.2顆星；對此，新北市警局回應表示，本起事件是因一臉書粉專在去年12月14日發布的貼文而起，局方絕無向基層下達此類指令，傳言純屬「天馬行空」。

有媒體接獲不具名員警爆料指出，新北市警局高層近日赴分局督勤時，親自向基層員警示範，在Google搜尋引擎的評論頁面留下5星評分，可以藉此美化警局形象，引發基層員警抱怨連連。

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經實際搜尋「新北市政府警察局」可見，Google近兩週湧入成千上百則評論，網友們「反串」歌頌市警局服務之餘，還提到「手套鬆緊度剛好」、「問筆錄態度良好」、「新北市警局的警察有武德」、「排骨飯」、「隱藏菜單」等令人噴飯的搞笑留言，而評論的星級數確高達4.2分，與其他五都相比，新北市警局位居總評分首位，在六都之中，僅台北市和新北市評價超過4顆星。

早在2014年時，新北市教育局就曾被爆出，要求學校的教官和校安人員到臉書粉專按讚，並將此舉列為評比的爭議事件；而新北市某警分局同年也被發現，臉書粉專有大半按讚人士疑似為殭屍帳號，引發社會大眾質疑公家機關數據過於美化，可能有不合理要求或不適切政策的疑慮。

針對「基層不滿高層下令洗5星評論」的說法，新北市警局表示，局方高層並未下達這種指令，流言為天馬行空的指控，Google評論近期激增原因可能是網友的跟風效應。

新北市警局進一步指出，逾13萬按讚的臉書粉專「鄉民ㄎㄧㄤ起來」去年12月14日在IG發布圖文，截圖中的網友諷刺，「新北市警局環境有回到家的感覺，如果有機會還想再被逮捕一次」，粉專則對此戲稱，警局「要變打卡景點了」；有許多網友看見貼文後，紛紛上網給予評價，並以類似文體留下惡搞評論，才進而引發本次事件。

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