為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基層奉命洗google五星評論？ 新北市警局：臉書粉專引網友跟風

    新北市警局在Google搜尋的星級數為六都最高。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市警局在Google搜尋的星級數為六都最高。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/01/01 11:31

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警局今日傳出，有匿名員警向媒體披露，警局長官命令基層到Google搜尋頁面，留下5顆星評論拉抬星數，經實際搜索發現，新北市警局評分高達4.2顆星；對此，新北市警局回應表示，本起事件是因一臉書粉專在去年12月14日發布的貼文而起，局方絕無向基層下達此類指令，傳言純屬「天馬行空」。

    有媒體接獲不具名員警爆料指出，新北市警局高層近日赴分局督勤時，親自向基層員警示範，在Google搜尋引擎的評論頁面留下5星評分，可以藉此美化警局形象，引發基層員警抱怨連連。

    經實際搜尋「新北市政府警察局」可見，Google近兩週湧入成千上百則評論，網友們「反串」歌頌市警局服務之餘，還提到「手套鬆緊度剛好」、「問筆錄態度良好」、「新北市警局的警察有武德」、「排骨飯」、「隱藏菜單」等令人噴飯的搞笑留言，而評論的星級數確高達4.2分，與其他五都相比，新北市警局位居總評分首位，在六都之中，僅台北市和新北市評價超過4顆星。

    早在2014年時，新北市教育局就曾被爆出，要求學校的教官和校安人員到臉書粉專按讚，並將此舉列為評比的爭議事件；而新北市某警分局同年也被發現，臉書粉專有大半按讚人士疑似為殭屍帳號，引發社會大眾質疑公家機關數據過於美化，可能有不合理要求或不適切政策的疑慮。

    針對「基層不滿高層下令洗5星評論」的說法，新北市警局表示，局方高層並未下達這種指令，流言為天馬行空的指控，Google評論近期激增原因可能是網友的跟風效應。

    新北市警局進一步指出，逾13萬按讚的臉書粉專「鄉民ㄎㄧㄤ起來」去年12月14日在IG發布圖文，截圖中的網友諷刺，「新北市警局環境有回到家的感覺，如果有機會還想再被逮捕一次」，粉專則對此戲稱，警局「要變打卡景點了」；有許多網友看見貼文後，紛紛上網給予評價，並以類似文體留下惡搞評論，才進而引發本次事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北婦幼安全創意比賽頒獎 藝人魏蔓化身警察姊姊說故事
    2020/11/25 15:26

    新北婦幼安全創意比賽頒獎 藝人魏蔓化身警察姊姊說故事
    真的有男警員參與「雜交趴」！ 遭新北市記過調職
    2020/08/24 17:11

    真的有男警員參與「雜交趴」！ 遭新北市記過調職

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    讓爸爸安心 新北警88節推出婦幼安全RPG手遊
    2020/08/08 20:43

    讓爸爸安心 新北警88節推出婦幼安全RPG手遊
    阻醉男掐女友脖子 警連呼巴掌惹議函辦
    2020/05/04 21:30

    阻醉男掐女友脖子 警連呼巴掌惹議函辦

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    社會今日熱門
    路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」
    2020/12/31 19:19

    路都醉了！花蓮舞鶴大彎道紅標米酒摔滿地...路人心疼「好可惜」 影片

    6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月
    2020/12/31 19:53

    6勇消殉職 新屋保齡球館業者判刑6年10月

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查
    2020/12/31 19:42

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查

    性侵犯刑後強制治療部分違憲 釋憲聲請人潘韋丞：可以接受
    2020/12/31 19:35

    性侵犯刑後強制治療部分違憲 釋憲聲請人潘韋丞：可以接受

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播