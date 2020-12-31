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    首頁　>　社會

    刑後在監強制治療被大法官噹 法務部：3年內儘速改善

    法務部表示將依大法官釋憲檢討修正，於3年內儘速找到適合的醫療院所，協助性犯罪者繼續進行強制治療。（記者陳慰慈攝）

    法務部表示將依大法官釋憲檢討修正，於3年內儘速找到適合的醫療院所，協助性犯罪者繼續進行強制治療。（記者陳慰慈攝）

    2020/12/31 20:34

    〔記者陳慰慈／台北報導〕台中男子盧恩本2007年因涉猥褻罪遭判刑1年，他每年經評估小組認定有再犯之虞，已持續強制治療長達9年，盧男向大法官聲請釋憲，大法官今宣告大多合憲，但程序保障不足部分違憲，接受強制治療的性犯罪者應有親自或委請律師出庭答辯機會，對此，法務部表示尊重，另也將依大法官釋憲檢討修正，於3年內儘速找到適合的醫療院所，協助性犯罪者繼續進行強制治療。

    是病人不是犯人 處遇區隔不明

    目前培德醫院有58名、大肚山莊有11名強制治療加害人，大肚山莊是衛生福利部委託草屯療養院經營管理，但其實2地點都在台中監獄內，司法院認為，現行強制治療制度運作結果，使受刑人與接受強制治療的性犯罪者「病人」處遇區隔不明，有趨近於刑罰可能，悖離憲法要求，要有關機關自解釋公布起3年內調整改善，以符合憲法明顯區隔要求。

    法務部回應，有違憲疑慮部分，就法務部將就主管的保安處分執行法部分進行研修調整；至於刑事訴訟法程序及性侵害犯罪防治法部分，建議權責機關司法院與衛生福利部儘速研修辦理。

    此外，法務部表示，將積極改善刑後強制治療，與刑罰執行明顯區隔，落實受處分人與受刑人為不同的處遇，目前會繼續委請中國醫藥大學附設醫院到培德醫院持續進行治療；未來法務部將會同衛福部，積極尋覓其他適當的醫療院所協助收治，並於3年內儘速辦理移所，讓受處分人的治療不中斷，獲得完整治療處遇，以利回歸社會。

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