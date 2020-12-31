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    3個字判5年！闖鹿港龍山寺亂噴「羅宜凡」 噴漆男GG了

    洪姓男子闖入國定古蹟鹿港鎮龍山寺，到處噴漆「羅宜凡」3字，毀損古蹟。（資料照）

    洪姓男子闖入國定古蹟鹿港鎮龍山寺，到處噴漆「羅宜凡」3字，毀損古蹟。（資料照）

    2020/12/31 17:55

    〔記者陳冠備／彰化報導〕有230年歷史的國定古蹟鹿港龍山寺，11月1日遭洪姓男子闖入噴漆，廟宇四周內外都被噴上「羅宜凡」3個字，共計29處，洪男被逮時嗆「神明我也不怕」，警方追查發現，他疑似愛慕女子羅宜凡，洪男卻辯稱是報復老闆。破獲古蹟已違反《文化資產保存法》，彰化地檢署提起公訴，聲請簡易判決，將可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬元以上、2000萬元以下罰金。

    起訴書指出，34歲洪男明知龍山寺為國定古蹟，竟因過去任職某鮮乳公司時，自認遭公司老闆欺壓，為發洩不滿，上月1日晚間7點，他持黑色、黃色噴漆到龍山寺，在寺廟外牆、門口及後殿等多處牆面、木門、香爐噴上「羅宜凡」、「羅」等文字，毀損古蹟。案經龍山寺管委會發現報警。

    洪男對噴漆動機說辭反覆，一下子說「要找羅宜凡」，一下又說是「神明指示」。警方調查，洪男與「羅宜凡」確實認識，洪男還有愛慕之意，但女方覺得洪男「怪怪的」，雙方平日也沒往來，更未曾交往過，得知被噴字，還直呼倒楣。

    彰化地檢署偵辦認為，洪男違反文資保存法中第103條毀損古蹟罪與刑法中的毀損罪，從重以毀損古蹟罪起訴，依法可處6個月以上5年以下徒刑，並得併科罰金50萬元以上、2000萬元以下罰金。

    鹿港龍山寺遭洪男到處噴漆破壞。（資料照）

    鹿港龍山寺遭洪男到處噴漆破壞。（資料照）

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