控警偷拍侵權、檢舉照片造假 法官查明打臉「公益男」
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市陳姓男子自稱熱心公益、在多個機關單位擔任代表、理事，指控台南市員警與市府交通局長偷偷摸摸拍他交通違規照片、侵害肖像權，且檢舉照片合成造假，要求償10萬元。但台南地院法官逐一調查、指檢舉影像是民眾拍的，經調查局鑑定排除造假可能性，警員與交通局長沒有侵害肖像權行為，打臉這名自稱公益人士的冤枉說法。
陳姓男子主張，擔任台南市警五分局北門派出所的江姓警員，於2019年2月中旬開單告發他在同年1月19日上午近9點時、騎機車在南市北區公園路附近未依規定駛入來車道，他不服向市府交通局申訴，仍被認定有違規行為、裁罰9百元。
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陳男控訴，江員與市府交通局長一直用偷偷摸摸方式拍照，他不是現行犯，江員如此偷拍、侵害其肖像權；且江員開告發單附上的檢舉照片是合成的，江接到民眾檢舉畫面未求證是否真實，即違法取締，他平日熱心公益、擔任多個機關、單位代表、理事，有一定社會地位，自覺遭到違法取締、影響名譽，為此向江員與交通局長求償10萬元。
江員與交通局則指，陳男向台南地院提出行政訴訟，被地院駁回；陳不服、再上訴，仍被高雄高等行政法院裁定駁回確定。檢舉照片是民眾透過市府交通檢舉信箱舉發陳男違規，不是員警拍的，照片是員警從民眾檢舉錄影畫面擷取出來的，行車記錄器影像都很自然，沒有造假情事；影像也沒有拍到陳男臉部，沒有侵害肖像權問題。
地院法官檢視檢舉錄影光碟，發現陳男在公園路上確有駛入來車道的違規行為；陳男稱機車都是他自己在騎，沒有隨便借別人騎，從陳男在歸責駕駛人申請書的簽名，與陳男在法院書狀簽名極為相似。錄影內容經法務部調查局鑑定，判定未經偽、變造的可能性很高；江員只是從檢舉錄影中擷取照片，照片中也未出現陳男臉部肖像，陳男既然否認照片中男子是其本人，則其主張遭侵害肖像權就有矛盾，因此判陳男求償無據；此案還可上訴。