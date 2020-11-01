國2大湳交流道內線 4車追撞 幸無人傷

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
國道2號機場支線往東方向18公里、位於大湳交流道附近，今天晚間9時29分，內線車道發生4輛小客車追撞的事故。（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠／桃園報導］國道2號機場支線往桃園交流道方向18公里東向車道，約位於大湳交流道、和平路上路段，今天晚間9時29分，4輛小客車在內線車道追撞，其中2輛停在內側側道，另2則停在外側車道，未傳出駕駛或乘客受傷，卻因車禍影響，一度只剩中間3線車道可行，高速公路局北區交控中心已通知故障車到場防撞，由於事故原因仍待調查。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
疑過彎不穩 高市過港隧道高架系統1貨櫃車翻覆
影片曝光！騎士突切內車道撞分隔島身亡 抽血有酒精反應
東方美周慶 高CP值美妝保養
國3田寮段大貨車撞砂石車 父子受困車內慘死
大貨車撞分隔島 車頭衝至對向車道 國1安定路段雙向塞爆
南北向都撞成一團！國1五楊高架連2起連環車禍 6人送醫
疑變換車道不當 大貨車翻覆壓頂自小客1人不治
遇害馬國鍾姓女大生父母來台 檢疫全陰性搭車趕赴高雄
男子一見警就轉身 原來身上有毒
馬籍女大生命案// 法醫亮鐵證 兇手認性侵殺人
擄殺女僑生／埋伏3次才得手 勒頸拖百米拽上車
家屬慟：規劃來台參加畢典變認屍
為何擄人未遂未成案 南警局查有無吃案
熱門推播