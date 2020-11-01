國2大湳交流道內線 4車追撞 幸無人傷

國道2號機場支線往東方向18公里、位於大湳交流道附近，今天晚間9時29分，內線車道發生4輛小客車追撞的事故。（記者陳恩惠翻攝）

2020/11/01 22:52

［記者陳恩惠／桃園報導］國道2號機場支線往桃園交流道方向18公里東向車道，約位於大湳交流道、和平路上路段，今天晚間9時29分，4輛小客車在內線車道追撞，其中2輛停在內側側道，另2則停在外側車道，未傳出駕駛或乘客受傷，卻因車禍影響，一度只剩中間3線車道可行，高速公路局北區交控中心已通知故障車到場防撞，由於事故原因仍待調查。

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