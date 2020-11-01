疑過彎不穩 高市過港隧道高架系統1貨櫃車翻覆

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
貨櫃曳引車過彎時翻覆。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳姓駕駛今天上午10時22分駕駛貨櫃曳引車載運貨物，行經過港隧道旗津端高架系統時，疑因過彎時貨櫃內容物不穩翻車，無人受傷，警方將調查事故原因。
高雄港警總隊中興中隊指出，陳姓駕駛酒測值為0，載運貨品沒有毒性，該起事故佔用2外側車道，尚有內側2車道可通行，經委請吊車已經將事故車輛拖離。
人員清除路面上油漬。（記者洪臣宏翻攝）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
擦撞公車閃避又撞路旁車輛 男子翻車頭部受創
天雨路滑！台2線轎車過彎失控 側翻擋路中
e化繳納地價稅 除濕機、手持無線吸塵器等你拿
台3線里港段傳車禍 自小客自撞輪胎行大門翻車
小貨車從快車道轉慢車道撞到大貨車翻車 駕駛幸運僅擦傷
「帶妳看小白兔」！怪男徘徊民宅涉誘拐小姊弟 5小時後被逮
中古車網站PO文假賣車詐走135萬 男辯在「堂口遇到人」借帳戶
轟兇嫌伴屍19小時「供北賊」 高大成：套招套好的說詞
Say No to Drugs！體育國手齊聚花博反毒
北捷文湖線出現老色翁！2女接連遭襲臀PO網示警
搬運船海上漂流 海巡艦頂2樓高巨浪接力救援
熱門推播