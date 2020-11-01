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    首頁　>　社會

    疑過彎不穩 高市過港隧道高架系統1貨櫃車翻覆

    貨櫃曳引車過彎時翻覆。（記者洪臣宏翻攝）

    貨櫃曳引車過彎時翻覆。（記者洪臣宏翻攝）

    2020/11/01 15:13

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳姓駕駛今天上午10時22分駕駛貨櫃曳引車載運貨物，行經過港隧道旗津端高架系統時，疑因過彎時貨櫃內容物不穩翻車，無人受傷，警方將調查事故原因。

    高雄港警總隊中興中隊指出，陳姓駕駛酒測值為0，載運貨品沒有毒性，該起事故佔用2外側車道，尚有內側2車道可通行，經委請吊車已經將事故車輛拖離。

    人員清除路面上油漬。（記者洪臣宏翻攝）

    人員清除路面上油漬。（記者洪臣宏翻攝）

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