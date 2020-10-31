10/31 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020/10/31 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月24日）開獎的第109000262期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由台北市萬華區長泰街113號的「柒壹柒彩券行」開出；第109000262期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000262期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、10、11、12、13、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共192注中獎，每注可得500元；肆獎共有2028注中獎，每注可得100元。

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第109000262期今彩539中獎號碼為「06、07、09、21、32」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共6856注中獎，每注可得300元；肆獎共有7萬7081注中獎，每注可得50元。

第109000262期39樂合彩中獎號碼為「06、07、09、21、32」，四合摃龜；三合共183注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8069注中獎，每注可得1125元。

第109000262期3星彩中獎號碼為「707」，正彩共80注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000262期4星彩中獎號碼為「3526」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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