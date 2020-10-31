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    萬聖節「鬼滅之刃」爆紅！ 連法院院長都撩下去

    士林地院院長蘇素娥扮成彌豆子。（記者吳政峰翻攝）

    士林地院院長蘇素娥扮成彌豆子。（記者吳政峰翻攝）

    2020/10/31 22:31

    〔記者吳政峰／台北報導〕日本漫畫「鬼滅之刃」爆紅，時值萬聖節，不少人扮成裡面的人物現身，蔚為潮流，31日天母地區萬聖節嘉年華會，就有一名打扮成女主角「彌豆子」的人物與許多兒童合照，仔細一看，赫見竟是士林地院院長蘇素娥本尊，令人為之驚艷。

    天母地區每年均會舉辦萬聖節嘉年華會，今年士林地院與現代婦女婦女基金會聯合參與，舉辦「士林地方法院，小小審判長」活動，由於去年的士院院長蔡彩貞扮成「黑魔女」相當吸睛，蘇素娥今年也決定扮成時下最夯的「彌豆子」，帶領兒童進入平日門禁森嚴的法院，感受高坐審判台的感覺。

    士院指出，蘇素娥重裝演出，以鬼滅之刃為主題結合兒少與家事事件處理精神，本著修復、成長、邁向未來為主題，並帶領士院同仁領跳鯊魚舞，與兒童一起互動同樂，藉此互動推展2023年即將上路的國民法官法，在萬聖節的歡樂歡愉中，將活動推向高潮。

    今年活動再掀去年民眾參與盛況，除小小審判長角色扮演活動亮點外，蘇素娥扮彌豆子，庭長陳文通也扮成「炭志郎」，由法官李正紀宣導國民法官法，蘇素娥主持有獎徵答活動，一脫平時嚴肅的法官形象，吸引不少小朋友要求合影。

    法官脫下法袍扮成漫畫人物，小朋友則穿上法袍高坐審判台，感受當法官的莊嚴。蘇素娥帶領小朋友跳鯊魚舞，把活動氣氛推到最高潮。

    士院強調，本次活動除了萬聖節的歡樂氣氛外，在鬼滅之刃角色帶領下呈現司法社會功能面向，配搭國民法官法宣導，以走過傷痛、修復傷口、嶄新未來為主題，將國民法官法以活潑有趣的方式滲入民心。

    士林地院院長蘇素娥（右）扮「彌豆子」，庭長陳文通扮成「炭志郎」。（記者吳政峰翻攝）

    士林地院院長蘇素娥（右）扮「彌豆子」，庭長陳文通扮成「炭志郎」。（記者吳政峰翻攝）

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