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    首頁　>　社會

    賺千萬黑心偷渡錢害3人溺斃 船東判8年2月徒刑

    越南偷渡客在台東外海遇危，海巡前往救援當場逮人。（海巡提供）

    越南偷渡客在台東外海遇危，海巡前往救援當場逮人。（海巡提供）

    2020/10/31 11:31

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕東港籍「金春財」漁船從前年3月自外海載運越南籍偷渡犯來台，卻在台東外海用橡皮艇接駁上岸時遇到大浪，導致橡皮艇翻覆害3名越南人溺斃；檢、海查出陳姓船東曾偷渡逾百名越南和中國人來台，不法獲利逾千萬，高雄地院依違反入出國及移民等法判陳男8年2月徒刑。

    判決指出，從事漁業的陳姓船東，2015年間因信用不良無法貸款購買漁船，他借用女友的名字向銀行辦貸款買船後，卻把漁船拿來賺偷渡犯的錢，當時他第一次從公海載運40名越南人來台就被海巡人員查獲，漁船也被扣押。

    了償還貸款，陳男又用友人的名義買船，繼續從事偷渡犯的生意，但偷渡3次都被捉，他仍不死心，四處找朋友幫忙出船「載客」；前年3月18日，他又從外海載運36名越南人、1名中國人到台東達仁鄉南田海域距岸4海浬處，派出橡皮艇接駁21人上岸時，卻因遇到大浪，且橡皮艇超載，導致橡皮艇翻覆，造成3名越南人溺斃。

    檢、海獲報後展開追查，陸續逮捕陳男等16人到案，高雄地院審理時，陳男等人坦承犯行，被依違反入出國及移民、兩岸人民關係條例、過失致死等罪判1年6月至8年2月不等刑期，部分涉案程度較輕者獲判緩刑，可上訴。

    陳姓船東曾協助偷渡逾百名越南和中國人來台，卻在台東外海接駁時遇大浪害死3名越南人。（海巡提供）

    陳姓船東曾協助偷渡逾百名越南和中國人來台，卻在台東外海接駁時遇大浪害死3名越南人。（海巡提供）

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