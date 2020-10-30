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    勒殺女大生兇嫌住家遭蛋洗 父母親友心疼：阿嬤剛過世

    1名男子30日到涉嫌殺害女大生的梁男家門前丟擲雞蛋。（記者許麗娟攝）

    1名男子30日到涉嫌殺害女大生的梁男家門前丟擲雞蛋。（記者許麗娟攝）

    2020/10/31 00:33

    〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生遭勒斃、棄屍，有不滿的民眾30日一早就到28歲兇嫌梁姓男子的住家蛋洗，直呼「人神共憤」。對此，梁男父母的親友受訪表示，梁男的行為與他父母無關，也心疼地說，「他的阿嬤之前也剛過世」。

    鍾姓女大生28日晚間失蹤，隔天歸仁警方獲報後，成立專案小組偵辦，以車追人，在高雄阿蓮住處逮獲梁嫌。梁男起初辯稱，「女學生被我嚇跑了」，經警方突破心防，梁男29日傍晚9點多才坦承勒斃女大生；警方隨後也在高雄阿蓮一處邊坡發現女大生遺體，其全身赤裸僅剩內褲，脖子上仍套著麻繩，梁男最後也坦承是為了性侵害或性騷擾，準備繩索預謀犯案。

    梁男家在距長榮大學僅10分鐘車程的高雄阿蓮一帶，同住的家人在事故發生後拉下鐵門無人出入，但住家前後遭人丟擲雞蛋，直呼「人神共憤」。當地里長說，兇嫌梁男家為2棟相連的2層樓透天厝，1樓梁男父親開機車行，原本隔壁是梁男祖母開雜貨店，但2年前老人家過世後就收起來。

    《ETtoday》報導，梁男父母的友人受訪表示，梁男已經成年了，他的行為與他父母沒有關係，民眾找他的家人算帳，「這樣會給父母很多壓力。」該友人強調，梁男阿嬤之前過世，「這個社會孩子要變怎樣，不是父母能決定的，（家人）真的很辛苦」。

    該友人不捨地說，梁男應該要為他自己的行為負責，自己只是擔心梁男的父母、來關心他們，也透露很久沒有見過梁男，「只有很小時候見過」。

    本報報導，鍾姓女大生父親在馬國家鄉是客家族裔的前領袖，社會地位高，此事件恐連帶影響台灣治安形象，協助馬國學生來台就讀的留台聯總也將協助家屬來台，最快11月1號可抵達辦理後事。

    另外，梁男經檢察官漏夜訊問後，發現其亦疑似涉及9月30日，在台南歸仁區另發生之擄人未遂案件，梁涉強制性交故意殺人及強盜故意殺人等罪嫌重大，且有逃亡之事實，並有反覆實施強制性交犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

    兇嫌梁男家後門的牆壁，30日一早被丟雞蛋而留下蛋痕。（記者許麗娟攝）

    兇嫌梁男家後門的牆壁，30日一早被丟雞蛋而留下蛋痕。（記者許麗娟攝）

    梁男被聲押禁見。（記者吳俊鋒攝）

    梁男被聲押禁見。（記者吳俊鋒攝）

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