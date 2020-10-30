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    北所助服刑兒奔醫院見癌末父 「道謝、道愛、道歉、道別」令人動容

    方姓收容人前往醫院探視癌末父親。（台北看守所提供）

    方姓收容人前往醫院探視癌末父親。（台北看守所提供）

    2020/10/30 15:05

    〔記者王定傳／新北報導〕因案在台北看守所服刑的方姓男子，其父親因肝癌末期在醫院治療，日前方男父親知道時間不多，向醫院表達想見兒子一面，北所獲知後，啟動「及時雨～援助收容人高關懷家庭方案」，於本月23日戒護方男前往探視父親，並引導他們完成四道人生，即「道謝、道愛、道歉及道別」，場面令人動容。

    台北看守所指出，方男父親因肝癌末期，在衛福部台中醫院安寧病房住院；近日因病情急轉直下，擔心自己來日不多，向醫療團隊表示欲見兒子最後一面，醫院基於對臨終病人的關懷，主動發函給北所，希望能共同協助病人了卻心願。

    所方接獲消息後，隨即啟動「及時雨～援助收容人高關懷家庭方案」，經查訪確認方男父親符合資格後，立即於本月23日由所方戒護科同仁與承辦社工師，戒送方男到院探視，除致贈家屬物資關懷慰問金外，社工師與醫療團隊成員更引導方男與父親完成四道人生，即「道謝、道愛、道歉及道別」，場面令人動容，而方男父親已於25日清晨安詳辭世。

    北所表示，方男父親雖掛心兒子，卻因病重無力前往北所會見服刑中的兒子；至於方男則身陷囹圄，再心急也無法親自陪伴病榻上的父親。但在所方與院方攜手合作下，方男父親得以在離世前圓滿心願，方男也能盡最後孝道。

    台北看守所表示，欣慰能為收容人與家屬盡棉薄心力，達到生死兩相安之無憾；更期待收容人能夠在親情的感召下，痛定思痛，洗心革面，在期滿出所後，不僅順利復歸社會，更重要的是，回到家人身邊。

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